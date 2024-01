Unterföhring (ots) -Libero. Lichtgestalt. Legende. Der FC Bayern München, die Bundesliga und ganz Fußball-Deutschland gedenken beim Start ins Fußballjahr 2024 "Kaiser" Franz Beckenbauer. Bei der Auftaktpartie des deutschen Meisters gegen die TSG Hoffenheim wird die Münchner Allianz Arena wie in den Tagen zuvor mit dem Schriftzug "Danke Franz" leuchten. Ein besonderes Spiel unter besonderen Voraussetzungen.SAT.1 überträgt die Begegnung am Freitag, 12. Januar, live und exklusiv im Free-TV, auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Reporterin Andrea Kaiser und Experte Stefan Kuntz berichtet ab 19:50 Uhr.ranBundesliga FC Bayern München - TSG Hoffenheim am Freitag, 12. Januar, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und JoynPressekontakt:Michael UlichCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5689563