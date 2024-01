Naomi Osaka, eine der vielen SportlerInnen, die diesen Sommer auf Yonex vertrauen, verrät ihre besondere Bespannungspräferenz

Yonex Co., Ltd., der führende Sportartikelanbieter aus Japan, freut sich anzukündigen, dass das Unternehmen 2024 zum neunten Mal in Folge als offizieller Tennischläger-Bespanner der Australian Open fungieren wird.

Die Partnerschaft beruht auf dem bewährten technischen Know-how des Yonex-Teams bei der Bespannung von Tennisschlägern und der leistungsstarken, firmeneigenen Besaitungsmaschine, die sie verwenden. Die Australian Open sind eines der prestigeträchtigsten Tennisturniere und der Wunsch dieser Partnerschaft kam sowohl von den Sportlern als auch von den Turnierveranstaltern.

Im Laufe der neun Australian Open, die Yonex unterstützt hat, einschließlich dieses Jahres, werden voraussichtlich insgesamt etwa 700 km Saiten für 57.000 Schläger verbraucht.* Das ist fast die gleiche Entfernung, die viele Menschen von Sydney nach Melbourne reisen, um das Turnier zu sehen!

Für die Bespannung eines Schlägers werden etwa 12 Meter Saiten benötigt.

Die Bedeutung der Bespannung

Die Qualität der Bespannung/Besaitung kann über das Spiel eines Sportlers entscheiden. Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und sogar der Spielstil des Gegners können die Art und Weise verändern, wie der Ball vom Schläger abprallt. Aus diesem Grund sind Spieler ständig bestrebt, ihre Saiten zu wechseln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren sogar von einem Match zum nächsten.

Die Fähigkeit, das vom Sportler gewünschte ideale Schlägererlebnis zu liefern, hängt von den Fähigkeiten des Besaiters ab. Das Yonex Bespannungsteam 2024 besteht aus 20 Bespannern aus 14 Ländern, und dieses Team wird von den leistungsstarken proprietären Maschinen "PRECISION 9.0" unterstützt, die sich durch Präzisionsbesaitung auszeichnen.

Naomi Osaka kehrt zu den AO zurück

Die zweimalige Australien-Open-Siegerin Naomi Osaka (JPN) aus dem Team Yonex, die nach einer Pause bei den Australian Open 2024 zu einem Grand-Slam-Turnier zurückkehren wird, ist ein Beispiel für eine Sportlerin, die sich auf die Qualität ihrer Saiten und eine bestimmte Art der Bespannung ihrer Schläger verlässt, um ihre Leistung auf dem Platz zu maximieren.

Für ihre Rückkehr hat sie verschiedene Arten von Saiten getestet. "Ich habe mich für eine Kombination aus POLYTOUR STRIKE von Yonex für mehr Power und POLYTOUR PRO für ein weicheres Spielgefühl entschieden", so Osaka. "Diese Auswahl sorgt für eine lang anhaltende Spannung und ausgezeichnete Kontrolle, sodass ich auch in schwierigen Matches in der Offensive bleiben kann." Osaka nimmt in der Regel auch einen Schläger mit einer etwas höheren Spannung mit ins Match, um vorbereitet zu sein.

Sie verlässt sich darauf, dass das Yonex-Team das alles für sie parat hat. "Ich vertraue darauf, dass das Yonex-Team die Saiten schnell und genau so bespannt, wie ich es mir vorstelle", sagte Osaka.

Interviews mit dem Yonex Stringing Team bei den Australian Open sind ebenfalls verfügbar.

