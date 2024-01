Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte die aktuellen Programmtexte beachten!!Montag, 15. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Sessel, einen Vierfach-Dukaten, ein Plakat von Keith Haring, eine Blumensteckschalenfigur, eine Pumuckl-Leuchte und eine Bronzeskulptur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 16. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Wandteller von Heinrich Schlitt, ein Puppenhaus, eine Anhänger-Brosche, einen Designertisch, zwei Leuchten und eine Bronzefigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 17. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Kerzenständer, eine Bronzeplastik von Hugo Taglang, ein Granat-Armband, Porzellanfische und einen Tafelaufsatz.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 18. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Schiebeschlitten, einen Augsburger Becher, eine Brosche, einen Armreif, ein Ölgemälde, einen mechanischen Schrittzähler und ein Schmuck-Konvolut.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 19. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Zigarettenetui, eine Rollfilmkamera, eine Porzellanfigur, eine Petroleumzapfanlage, einen Ring und eine Brosche mit Jade sowie eine Vase.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5689630