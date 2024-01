Unterföhring (ots) -11. Januar 2024. Spurensuche ohne Pause. Ab 12. Januar 2024 sind jeweils freitags fünf neue Folgen der neuen SAT.1-Vorabendserie "Das Küstenrevier" auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, exklusiv und vorab abrufbar. Die neue Serie mit Till Demtrøder als Kriminalhauptkommissar Harry Stein in der Hauptrolle startet am Donnerstag, 11. Januar 2024, um 19:00 Uhr in SAT.1.Darum geht es in "Das Küstenrevier":Willkommen im malerischen Küstritz auf der Ostseeinsel Rügen. Harry Stein (Till Demtrøder) ist Kriminalhauptkommissar in der kleinen Küstenstadt und mit Leib und Seele Polizist. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihre Heimat zurück, um im Küstenrevier gemeinsam mit ihrem Vater als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Doch die Idylle an der Ostsee trügt, denn Harrys Tochter bringt ein düsteres Geheimnis mit, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt ...Doch Harry hat noch ein weiteres Problem: Bürgermeisterin Natalie (Nicola Ransom) macht Pensionsbetreiberin Nele (Bianca Karsten) das Leben schwer. Und zwar nur, weil Harry nicht auf Natalies Liebesavancen eingeht und stattdessen Interesse an Nele zeigt. Die Bürgermeisterin ist zu allem bereit, um Harry von sich zu überzeugen ..."Das Küstenrevier" - die neue Vorabendserie ab Donnerstag, 11. Januar 2024, und dann immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Ab Freitag, 12. Januar erscheinen wöchentlich fünf neue Folgen auf Joyn. Pyjama Pictures produziert 80 Folgen von "Das Küstenrevier".Pressekontakt:Pressekontakt:Stella LosackerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5689628