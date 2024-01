Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 12. Januar 2024, 23.15 UhraspekteAnaloge Medien neu entdecktDie Renaissance des SinnlichenModeration: Jo SchückFilm, Fotos, Schallplatten: "aspekte" beschäftigt sich mit dem Potenzial analoger Technik. Erst durch das Digitale verdrängt, erleben analoge Medien jetzt ein Comeback.Moderator Jo Schück trifft Oscarpreisträger Volker Bertelmann, der Filmmusik analog produziert, und weitere Experten des Analogen wie Polaroid-Retter Florian Kaps und die Leiterin des Labors für antiquierte Videosysteme im ZKM, Dorcas Müller.In Wien trifft Jo Schück Florian Kaps, bekannt geworden als Retter von Polaroid. "Supersense" heißt sein Laden, in dem es um analoge Techniken und alle Sinne geht. Kaps zeigt Jo sein Geruchslabor und führt vor, wie eine Schallplatte entsteht und das Cover gedruckt wird.Im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien besucht Jo Schück das Labor für antiquierte Videosysteme. Die Leiterin des Labors, Dorcas Müller, zeigt historische Videoarbeiten, unter anderem von Joseph Beuys, und demonstriert, wie alte Bänder aufbereitet und konserviert werden.Im Filmverein LaborBerlin e.V. erlebt Jo, wie auf klassischem 16mm-Film gedreht und in der Dunkelkammer entwickelt wird. Am Beispiel der Rekonstruktion einer Arbeit des spanischen Regisseurs José Val del Omar aus den 1960er-Jahren zeigt sich die Problematik, historische Film-Performances wiederaufzuführen.Am Ende besucht Jo den Musiker und Oscarpreisträger Volker Bertelmann (alias Hauschka), der seinem Piano mit (analogen) Erweiterungen immer wieder neue Töne entlockt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5689645