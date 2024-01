Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG



Unternehmen: pferdewetten.de AG

ISIN: DE000A2YN777



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.01.2024

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Shop-Ausbau schreitet organisch und anorganisch voran



Die Pferdewetten.de AG hat am 29.12. die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem renommierten Unternehmen der deutschen Sportwetten-Branche über den Erwerb von 25 Retail-Shops bekanntgegeben, die ab dem 01. April 2024 unter der sportwetten.de-Lizenz geführt werden sollen.



Der Erwerb erfolgt in zwei Phasen über eine neu gegründete Gesellschaft, an der sich die SW Shops GmbH (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG) zunächst mit 30% beteiligen wird. Der Kauf der verbleibenden 70% soll bis spätestens Ende 2026 erfolgen. Der Kaufpreis für die ersten 30% der Gesellschaftsanteile beträgt rund 6,3 Mio. EUR. Der Kaufpreis für die übrigen 70% erfolgt auf Basis identischer Konditionen zuzüglich eines Earn-Out, sofern die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 gewisse Parameter überschreiten. Die SW Shops GmbH erwartet einen geschätzten jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 3,5 Mio. EUR nach der vollständigen Übernahme der Gesellschaft, was einem Kaufpreismultiple von ca. 6x EBITDA entspricht und damit im Rahmen der vom Unternehmen angekündigten Größenordnung liegt (Ex-ante Multiple von EMH für 2024e: 17,2x). Es wurde mit dem Geschäftspartner außerdem der Aufbau von zusätzlichen Shops in einer zweiten Gesellschaft vereinbart, welche die SW Shops GmbH Ende 2026 erwerben soll. Wir werten die Transaktion grundsätzlich als positiv, da sie den Aufbau des Shop-Netzwerks beschleunigt. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen die avisierten 114 Shops zur Jahreswende erreicht haben dürfte. Die 25 Shops ab Q2 dürften nun bereits einen beträchtlichen Anteil der rund 100 erwarteten Neueröffnungen für 2024 ausmachen und das Unternehmen dem Ziel, die Nr. 2 in der Retail-Sportwette in Deutschland zu werden, näherbringen. Der Kaufpreis dürfte über das kürzlich mit einem Finanzinvestor verhandelte Darlehen finanziert werden, das in einer ersten Tranche bis zu 3 Mio. EUR betragen soll und bis auf 14 Mio. EUR aufgestockt werden kann. Mit 12% ist die Verzinsung im Verhältnis zu den in unserem Modell unterstellten Kapitalkosten (WACC 9,6%) hoch, aber vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung in 2023 nachvollziehbar. Entsprechend soll es lediglich als Brückenfinanzierung (bis 28.02.25) dienen und zu einem späteren Zeitpunkt durch die Begebung einer Anleihe refinanziert werden.

Prognoseanpassung: Wir haben unsere Umsatzprognose für das Jahr 2024 leicht erhöht. Zwar gehen wir unverändert von 100 Neueröffnungen für 2024 aus, die Lizenzerlöse dürften durch die übernommen Shops zum 01.04. aber bereits früher im Jahresverlauf anfallen. Den Ergebnisbeitrag der neuen Shops sowie deren Finanzierung berücksichtigen wir im Finanzergebnis, da diese vorerst nicht konsolidiert werden. Wir haben zudem unser DCF-Modell auf das Jahr 2024 gerollt und die Kosten der Fremdfinanzierung im Hinblick auf das neue Darlehen angepasst.



Fazit: Das Management hatte bereits die Absicht bekundet, größere Portfolios übernehmen zu wollen, sodass uns die Nachricht nicht überrascht. Wenngleich der ROI u.E. bei einem reinen Franchise Shop höher sein dürfte, hat die Akquisition von Portfolios den Vorteil einer schnelleren Marktdurchdringung. Zudem besteht bei einem Shop nicht das Risiko eines Anbieterwechsels und die erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente dürfte möglichen Principal-Agent-Problemen entgegenwirken. Im Hinblick auf den erwarteten Turnaround in der Ergebnisentwicklung bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28637.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°