Berlin (ots) -Der neue BILD SPORT SONNTAG auf WELT TV startet mit Top-Gästen: Handball-Legende Heiner Brand wird zum Auftakt des Talks "BILD SPORT" am 14. Januar um 15 Uhr anlässlich der aktuellen Handball-EM im Studio sein. Weiterer Gast der ersten Sendung ist der Fußballmanager Christoph Freund, Sport-Direktor des FC Bayern München.Bei "BILD SPORT" widmen sich die BILD-Moderatoren Carli Underberg, Marcel Weier, Valentina Maceri und Filip Thiel im Wechsel jeden Sonntag den spannendsten Sport-Ereignissen und tauschen sich mit Top-Gästen über aktuelle Themen aus, insbesondere zu Fußball, Handball und Basketball. Neben News zu den Top 5 der Fußball-Ligen wird auch "DIE LAGE DER LIGA", die bekannte Fußballkolumne von BILD-Sportchef Walter M. Straten, regelmäßig im Sporttalk vertreten sein.Im Anschluss an den Talk zeigt WELT im Rahmen des BILD SPORT SONNTAG jeden Spieltag ein ausgewähltes Topspiel der Basketball-Bundesliga und der Handball-Bundesliga in Kooperation mit Dyn. Bis zum Spielzeit-Start der Handball-Bundesliga Anfang Februar wird "BILD SPORT" um 15 Uhr ausgestrahlt, ab dem 4. Februar läuft der Talk jeden Sonntag um 13 Uhr auf WELT TV.Als Handball-Auftakt überträgt WELT am 4. Februar um 15 Uhr die Begegnung der Füchse Berlin gegen SG Flensburg Handewitt, gefolgt vom Basketball-Bundesligaspiel Alba Berlin gegen Ratiopharm Ulm um 17 Uhr.Zusätzlich zur Ausstrahlung auf WELT TV werden der Talk "BILD SPORT" sowie die Topspiele der Handball- und Basketball-Bundesliga auch immer live auf BILD.de und SPORTBILD.de zu sehen sein.Matthias Brügelmann, Sport-Chefredakteur der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe: "Das Beste aus der Welt des Sports zu Fußball, Handball und Basketball gibt es jetzt mit dem BILD SPORT SONNTAG auch auf WELT im TV. Damit weiten wir die markenübergreifende Zusammenarbeit von BILD und WELT im Sportbereich weiter aus und bieten unsere hochwertige Sportberichterstattung sowohl im Fernsehen als auch digital auf BILD.de, SPORTBILD.de und WELT.de an - eine perfekte Kombination."Frank Hoffmann, Geschäftsführer WELT TV: "Mit dem BILD SPORT SONNTAG erweitert WELT sein Angebot um ein starkes und sportliches Sonntagsprogramm. Es ist uns eine große Freude, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Spitzenspiele und professionelle Einschätzungen von Größen des deutschen Sports direkt in ihre Wohnzimmer zu bringen - geballte BILD-Sportkompetenz unter dem Dach von WELT."Der BILD SPORT SONNTAG auf WELT TV ab 4.2. im Überblick:13 Uhr Talk "BILD SPORT"14.30 Uhr Vorberichte Handball-Bundesliga15 Uhr Handball-Bundesliga - Das Topspiel16.30 Uhr Nachberichte Handball-Bundesliga16.45 Uhr Vorberichte Basketball-Bundesliga17 Uhr Basketball-Bundesliga - Das Topspiel18.30 Uhr Nachberichte Basketball-BundesligaPressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe & stellvertretende Unternehmenssprecherin+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMartha ReifersSenior Communications Manager BILD-Gruppe+49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5689665