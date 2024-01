About You meldete für das 3. Quartal einen Umsatzrückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr, was auf einen späten Start in die Herbst-/Wintersaison zurückzuführen ist. In Deutschland wurde der Umsatz auch durch eine Verschlechterung des Konsumklimas beeinträchtigt. Trotz der schwachen Umsatzentwicklung verzeichnete das Unternehmen ein positives operatives Ergebnis und damit sein zweites positives Quartal im GJ 2023/24. Dies wurde durch eine spürbare Verbesserung der Bruttomarge gestützt. Die Kosten für Fulfillment und Marketing wurden deutlich gesenkt, was zu einem adj. EBITDA von EUR 19,8 Mio. führte. Das Unternehmen bleibt trotz der positiven aktuellen Geschäftsentwicklung vorsichtig und schränkte den Umsatzausblick auf das untere Ende seiner ursprünglichen Spanne ein. Das Management implizierte, das Wachstum auch in einem ungünstigen Umfeld zu beschleunigen. AlsterResearch bestätigt das Kursziel von EUR 7,00 und das Rating KAUFEN mit leichten Schätzungsanpassungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE