Frankfurt (Oder) (ots) -Die neue und unabhängige Beratungsstelle befindet sich direkt im Eingangsbereich des Klinikums Frankfurt (Oder). Sie bietet eine umfassende Unterstützung für Betroffene und deren Angehörige in Zeiten besonderer Herausforderungen durch eine Krebserkrankung. Alle Beratungen sind kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht.Das Angebot erstreckt sich über den gesamten Verlauf einer Krebserkrankung und beinhaltet eine mögliche beratende Begleitung bei Diagnosestellung, während der Therapie sowie in der Nachsorge."Unser Hauptziel besteht darin, Betroffene im Alltag mit notwendigen Informationen und vielseitiger Beratung zu unterstützen und somit ihre Lebensqualität zu bewahren", sagt Birgit Truthmann. Als ausgebildete Psychoonkologin und Sozialarbeiterin ist sie die Koordinatorin und Ansprechpartnerin der Beratungsstelle.Neben der individuellen Beratung und Begleitung bei der Krankheitsbewältigung werden auch Fragen zu sozialrechtlichen Themen beantwortet. Dazu zählt beispielsweise die Beantragung einer Schwerbehinderung, einer Anschlussheilbehandlung/Reha sowie von Hilfsmitteln. Ebenso gibt es Hilfe bei Anträgen und Widersprüchen sowie Informationen über mögliche finanzielle Hilfen."Gerne vermitteln wir auch Kontakte zu Selbsthilfegruppen, Adressen für Zweitmeinungen, palliative Versorgungsangebote und Hospizdienste", ergänzt Birgit Truthmann.Im Bereich der psychoonkologischen Begleitung gibt es Unterstützung bei der psychischen Bewältigung, einschließlich Einzel-, Paar- und Familiengesprächen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der psychischen Vorbereitung für die bevorstehenden Behandlungen im Rahmen der Erkrankung. Zudem können sich Betroffene auch bezüglich einer ambulanten Psychotherapie beraten lassen.Kontakt für weitere Informationen und bei Fragen:Krebsberatungsstelle am Klinikum Frankfurt (Oder)Telefon: (0335) 548 2022 oder (0335) 548 1144E-Mail: krebsberatung@klinikumffo.deSprechzeitenMontag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00 - 14:30 UhrDienstag: 7:30 - 15:00 UhrFreitag: 8:00 - 13:30 Uhrsowie nach VereinbarungDas Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und - geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert.