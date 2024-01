DJ MARKT USA/Anleger verhalten optimistisch vor Preisdaten

Die Wall Street zeigt sich leicht optimistisch im Vorfeld der anstehenden Inlationsdaten. Der Aktienterminmarkt deutet in der Breite gut behauptete Indexstände an, die technologielastige Nasdaq wird sogar etwas fester indiziert. Angesichts der heftigen Debatte über das Ausmaß der erwarteten Zinssenkungen 2024 kommt den Preisdaten eine Schlüsselrolle zu. Die Euphorie über die anstehenden Zinssenkungen war zuletzt etwas abgeebbt, gleichwohl sind sinkende Zinsen fest eingepreist. Lediglich das Ausmaß ist Ausgangspunkt der aktuellen Debatte. Insofern erhoffen sich Anleger von den Inflationsdaten klare Hinweise über den Umfang der Zinssenkungen. Nur ein Absinken der Teuerung lieferte Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik.

Fed-Präsident John Williams aus New York bremste den Optimismus an sinkende Zinsen jüngst. Denn seiner Ansicht nach benötigt die US-Notenbank mehr Anzeichen einer sich abkühlenden US-Konjunktur, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten. Das aktuelle Zinsniveau reiche aber aus, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu drücken. Marktbeobachter sehen in seinen Aussagen aber ein Plädoyer, die Zinsen noch eine Weile auf dem hohen Niveau zu halten.

Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC elf Bitcoin-ETF zugelassen hat, zieht die Kryptowährung moderat an. Auch Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen dürften gesucht sein.

