3E, der führende weltweit tätige Anbieter von intelligenten Compliance-Lösungen für die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, Produktverantwortung und nachhaltige Lieferketten, gibt heute die Übernahme von ChemChain (das "Unternehmen") bekannt. Damit werden die führenden digitalen Produktpass- und Compliance-Fähigkeiten innerhalb des Angebots von 3E für die Lieferkette und Nachhaltigkeit weiter ausgedehnt.

Das in Luxemburg beheimatete Unternehmen ChemChain verfügt über unternehmenseigenes geistiges Eigentum und Technologie, die einen erweiterten, innovativen Ansatz zur weiteren Ausdehnung der Lieferketten- und Nachhaltigkeitslösungen von 3E 3E Exchange mit sich bringen. Die vereinheitlichte Lieferkettenplattform von 3E Exchange ist den Kunden behilflich, ihren globalen Bestand an Lieferkettendaten zu ordnen und Arbeitsabläufe auf eine skalierbare und auflagenkonforme Art und Weise zu straffen. Insbesondere nutzt 3E seinen marktführenden digitalen Produktpass und seine bekannten regulatorischen Content-Fähigkeiten, um für seinen wachsenden Kundenstamm ein erstklassiges Lieferkettenmanagement zu erzielen. Zusammen verfolgen 3E und ChemChain eine gemeinsame Mission, die Transparenz und Nachhaltigkeit der globalen Lieferkette mit einer einzigartigen Kombination aus Technologie und regulatorischer Expertise beschleunigt voranzutreiben.

"ChemChain und 3E verfolgen die gemeinsame Vision der Schaffung einer sichereren und nachhaltigeren Welt, die Menschen schützt, Produktsicherheit gewährleistet und Unternehmen zum Wachstum verhilft", so Greg Gartland, Chief Executive Officer von 3E. "Zusammen mit ChemChain bietet 3E eine unerreichte Kombination aus globalem regulatorischem Knowhow und einer hochmodernen Plattform, die die Übermittlung von Informationen entlang der Wertschöpfungskette auf eine transparente und sichere Weise drastisch vereinfacht. 3E verbessert das funktionsübergreifende Engagement in weltweit tätigen Firmen und sichert die Zukunftsfähigkeit der Produkte angesichts in ständigem Wandel befindlicher Auflagen. Wir freuen uns auf die fortgesetzte Erweiterung unserer Lieferkettenlösungen, um unsere Kunden zu befähigen, ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen beschleunigt umzusetzen."

Mit mehr als 175.000 Lieferantenbeziehungen in allen bedeutenden Regionen der Welt bietet die 3E Exchange-Plattform den Kunden eine starke Rendite. Mit der Leistungskraft der marktführenden regulatorischen Expertise von 3E, die mehr als 500.000 chemische Stoffe umfasst, ermöglicht 3E Exchange ein bessere Lieferkettenmanagement, während gleichzeitig die ESG-Ziele der Unternehmen vorangetrieben werden. Ein fortgesetztes Bestreben nach nachhaltigen Lieferketten hat gezeigt, dass die Vorbereitung auf die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Aspekt der Produktstrategie einer jeden Firma sein sollte.

Pete Girard, Managing Director of Supply Chain and Sustainability bei 3E, sagte dazu: "Die Übernahme von ChemChain veranschaulicht unseren kontinuierlichen Fokus auf Innovation und unsere Vordenkerposition im Lieferkettenmanagement. Das Team von ChemChain hat einen neuartigen und technisch fortschrittlichen Ansatz ausgearbeitet, um die Akzeptanz des digitalen Produktpasses voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, diese Technologien in 3E Exchange zu integrieren."

"Das Modell eines stark skalierbaren digitalen Produktpasses bietet eine einzige Wahrheitsquelle, die ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement untermauert, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Handelsgeheimnisse der Unternehmen streng geschützt werden", ergänzte Lorenzo Zullo, Mitbegründer und CEO von ChemChain. "Als Teil von 3E wird ChemChain die Innovation beschleunigen und die lückenlose transparente Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette über mehrere Branchen hinweg nutzen, einschließlich Textil und Bekleidung, Möbel und Reinigungsmittel. Damit sind die Kunden auch in einem sehr komplexen und dynamischen globalen Auflagenumfeld für den Erfolg aufgestellt."

Die Übernahme von ChemChain ist die vierte derartige Meldung von 3E seit seiner Ausgliederung aus Verisk im März 2022.

Shearman Sterling LLP agierten als Rechtsberater von 3E. Cambrian und Elev8law agierten als Rechtsberater von ChemChain.

Über 3E

Seit mehr als 35 Jahren vertrauen die weltweit führenden Unternehmen darauf, dass 3E die intelligenten Compliance-Lösungen liefert, die sie zur Gewährleistung von Sicherheit und Nachhaltigkeit benötigen. Unser unübertroffenes Fachwissen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S) und Produktkonformität ermöglicht es unseren Kunden, die Sicherheit von Chemikalien und Arbeitsplätzen, die Produktsicherheit und -verantwortung sowie die Transparenz der Lieferkette zu verbessern. 3E engagiert sich stark für seine mehr als 5.000 Kunden weltweit, die eine Vielzahl von Branchen repräsentieren und zu denen die größten Chemiehersteller, Einzelhändler und Pharmaunternehmen der Welt gehören. Erfahren Sie mehr unter www.3Eco.com.

Über ChemChain

ChemChain ist eine zuverlässige, dezentralisierte und weltweit anerkannte Infrastruktur, mit der die Kunden chemiebezogene Informationen entlang der Lieferkette aufbauen, austauschen, speichern und nachverfolgen können. Die unternehmenseigene Architektur von ChemChain, die auf Blockchain-Technologie beruht, erleichtert eine Umgebung mit einem skalierbaren und fälschungssicheren digitalen Produktpass. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.chemcha.in

