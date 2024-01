Die 20 Preisträger repräsentieren eine aufregende Bandbreite an herausragenden Leistungen in den lichtbasierten Wissenschaften und Technologien

Das Preiskomitee der SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, hat heute die Empfänger seiner prestigeträchtigen jährlichen Awards bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen der Gesellschaft werden bahnbrechende Fortschritte in einer Vielzahl von Fachgebieten gewürdigt darunter Medizin, Astronomie, Lithographie, optische Messtechnik, optisches Design und Führungsqualitäten in der Gesellschaft sowie technische Leistungen und engagierte Dienste für die SPIE und die Unterstützung ihrer organisatorischen Aufgaben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Akhlesh Lakhtakia, the 2024 recipient of the SPIE Gold Medal. (Photo: Business Wire)