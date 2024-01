© Foto: Christophe Gateau - picture alliance/dpa



Verbio erlebt einen schweren Rückschlag an der Börse. Nach der Herabstufung durch die Deutsche Bank stürzte die Aktie ab, erreichte das niedrigste Niveau seit 2020. Die Hintergründe. Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat an der Börse einen herben Rückschlag erlitten. Nach einer umfassenden Herabstufung durch die Deutsche Bank fiel die Verbio-Aktie im SDAX um bis zu 11,7 Prozent auf ein Tief von 23,20 Euro - so tief wie zuletzt im November 2020. Aktuell notiert das Papier mit einem Minus von mehr als neun Prozent bei 23,83 Euro. Der deutliche Kursrückgang folgte unmittelbar auf eine Neubewertung der Verbio-Papiere durch die Analysten der Deutschen Bank. In einem bemerkenswerten Schritt …