Hannover (ots) -WordPress ist das beliebteste Content Management System zum Erstellen von Websites. Nicht ohne Grund: Es ist kostenlos, benutzerfreundlich und erweiterbar. Damit ist es für individuelle Websites von Unternehmen aller Branchen und Größen geeignet. Doch ganz ohne Fachwissen kann das CMS zur Herausforderung werden. Ein kostenfreies E-Book von heise regioconcept zeigt, wie vor allem kleine und mittlere Unternehmen ihre digitale Präsenz mit WordPress professionell gestalten können.Im Ratgeber "WordPress für Unternehmen - Von der Einrichtung bis zur sicheren Nutzung" erhalten die Leser eine praktische Checkliste für Einsteiger. Außerdem erfahren sie, wie sie- WordPress in nur sechs Schritten installieren,- das optimale Design (Theme) für die WordPress-Website finden,- die ersten Beiträge in WordPress veröffentlichen,- mit Suchmaschinenoptimierung in den organischen Trefferlisten von Google weiter oben gerankt werden,- die WordPress-Website mit SSL-Verschlüsselung schützen,- mit einem Backup ihre WordPress-Website sichern,- die WordPress-Website mit Caching schneller machen- und welche Erweiterungen (Plugins) für WordPress unverzichtbar sind."Wir erstellen für unsere Kunden auf Wunsch auch Websites mit WordPress, daher wissen wir, worauf es ankommt", sagt Karsten Marquardsen, Geschäftsführer bei heise regioconcept. "Als digitale Marketingagentur haben wir eine mehr als 20-jährige Erfahrung mit der Umsetzung erfolgreicher Website-Projekte und bereits mehr als 10.000 Web-Auftritte gestalten dürfen."Bei der Erstellung des E-Books hat heise regioconcept mit just 4 business zusammengearbeitet, einem Tochterunternehmen von heise medien. Interessierte können die PDF-Datei kostenfrei auf der Website von heise regioconcept (https://www.heise-regioconcept.de/ebook-wordpress-fuer-unternehmen) anfordern: https://www.heise-regioconcept.de/ebook-wordpress-fuer-unternehmenheise regioconcept bietet kleinen und mittleren Unternehmen Dienstleistungen für lokales Marketing an. Dazu zählen sowohl Homepage-Lösungen und App-Entwicklung als auch Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Professionelle Präsentationen in sozialen Netzwerken und Online-Verzeichnissen gehören ebenfalls zum Leistungspaket. heise regioconcept ist zertifizierter Microsoft Advertising Select Channel Partner und Google Premium Partner.