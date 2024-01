NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2600 Franken belassen. Die Gewinndynamik der europäischen Hersteller von Aromen und Duftstoffen dürfte sich von einer niedrigen Vorjahresbasis aus 2024 deutlich verbessern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings rechne er mit einem langsamen Jahresstart, was ein gewisses Risiko für die jüngste Kursrally darstelle. Seine "Top-Picks" sind DSM und Symrise./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 15:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 19:00 / ET



ISIN: CH0010645932