Dortmund - Borussia Dortmund leiht Jadon Malik Sancho bis zum Ende der Saison von Manchester United aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. In den letzten Tagen hatten sich die Anzeichen für das Leihgeschäft verdichtet.



Sancho war bereits von 2017 bis 2021 im Trikot der Schwarz-Gelben aufgelaufen und hatte sich unter dem damaligen Trainer Lucien Favre zum Stammspieler entwickelt. 2021 kehrte der Offensivspieler nach England zurück und wechselte zu Vizemeister Machester United. Der BVB hatte eine Rekordsumme für den Transfer erhalten.



Zuletzt kam es in Manchester immer wieder zu Konflikten mit Trainer Erik ten Hag, dieser hatte dem Offensivspieler mangelhafte Leistungen im Training vorgeworfen und ihn später suspendiert. Sancho wies die Vorwürfe zurück und sah sich als Sündenbock einer durchwachsenen Mannschaftsleistung. Manchester United steht aktuell auf Tabellenplatz acht in der Premier League.