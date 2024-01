London (www.fondscheck.de) - Die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde ist ohne Zweifel einer der Meilensteine seit Einführung des Bitcoin, so Hector McNeil, Mitgründer und CEO von HANetf.Bereits im Vorfeld habe die Begeisterung der Anleger dazu beigetragen, dass die Kryptowährung ihren Einbruch aus dem Jahr 2022 überwunden habe und der Preis eines Coins wieder 47.000 US-Dollar erreicht habe. Gleichzeitig hätten die in Europa erhältlichen Exchange Traded Products (ETPs) für digitale Vermögenswerte im Jahr 2023 starke Kapitalzuflüsse verzeichnet. In die Palette der Kryptowährungs-ETPs der ETC Group beispielsweise seien im Laufe des Jahres 426 Millionen US-Dollar geflossen. Das verwaltete Vermögen des ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) sei um 351,1 Prozent und das des ETC Group Physical Ethereum (ZETH) um 86,6 Prozent gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...