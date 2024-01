London (ots/PRNewswire) -Gemeinsam wollen sie "stylishe Nachhaltigkeit " fördern und so bei Mode- und Motorsportfans das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln erhöhen.Envision Racing gab kürzlich eine mehrjährige Partnerschaft mit der britischen Modemarke Superdry bekannt, die mit der 10. Saison der FIA Formel E-Weltmeisterschaft beginnt. Superdry wird das Team des amtierenden Weltmeisters mit High-Performance-Bekleidung aus einer zehnteiligen exklusiven Capsule-Kollektion ausstatten. Gemeinsam werden die beiden Marken ihre Mission in Sachen Nachhaltigkeit verfolgen und mit ihrer Partnerschaft zeigen, dass nachhaltige Entscheidungen sowohl mode- als auch umweltbewusst sein können.Superdry steht für modische Abenteuerlust und hat seit seiner Gründung im Jahr 2003 internationale Anerkennung und Popularität erlangt. Jetzt will das Unternehmen zu einem Wandel in der Modewelt beitragen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten, um so die ökologische Zukunft zu sichern. Durch die Partnerschaft mit Envision Racing legt Superdry einen Grundstein dafür, mit Mode ein nachhaltiges Zeichen zu setzen. Die beiden Marken können dabei zusammenarbeiten und voneinander lernen, während sie in ihren jeweiligen Bereichen einen wirksamen Wandel vorantreiben.Zu der von Superdry entworfenen offiziellen Teamkleidung gehören u.a. Shirts aus Bio-Baumwolle, bei deren Herstellung der Boden geschont und der Wasserverbrauch reduziert wird. Diese Kollektion wird Envision Racing in der kommenden Saison begleiten, wenn das Team seinen Formel E-Weltmeisterschaftstitel verteidigt. Darüber hinaus werden Envision Racing und Superdry gemeinsam Impulse für den Wandel setzen und sich der Bewegung "Race Against Climate Change" anschließen, die für die Mission von Envision Racing steht, den Umstieg auf saubere, sichere und bezahlbare erneuerbare Energie zu beschleunigen. In gemeinsamen Marketingkampagnen werden sie die Fans zu mehr Nachhaltigkeit bei der Wahl ihrer Kleidung inspirieren, begeistern und motivieren."Superdry freut sich auf viele neue und spannende Möglichkeiten. Unsere Partnerschaft mit Envision Racing beweist das große Engagement der Marke für einen positiven ökologischen Wandel. Wir wünschen Envision Racing alles Gute für die kommende Rennsaison. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Erfolge", so Julian Dunkerton, Geschäftsführer und Mitbegründer von Superdry.Sylvain Filippi, geschäftsführender Direktor und technischer Leiter von Envision Racing, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit einer globalen Marke wie Superdry zusammenzuarbeiten, die unsere Werte in Sachen Nachhaltigkeit, unsere Leidenschaft für Innovation und unseren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit bei unseren Kunden und Fans teilt. Die Präsentation der neuen, innovativen Ausstattung des Envision-Teams ist erst der Anfang einer spannenden Zusammenarbeit, und ich freue mich auf das, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen können."Bildmaterial in hoher Auflösung können Sie hier (https://files.superdry.com/?u=wYGz6f&p=DGhdyY) herunterladen.Informationen zu SuperdrySuperdry ist eine moderne Marke für hochwertige Bekleidung, inspiriert von den Kulturen Amerikas, Japans und Großbritanniens. Die Marke steht für perfekte Schnitte und einen lässigen Stil in einer Vielzahl unterschiedlicher Designs. Seine Kollektionen zeichnen sich durch besondere Herstellungsmethoden, die Liebe zum Detail, hochwertige Materialien und handgezeichneten Grafiken aus. Superdry ist weltweit in 65 Ländern vertreten. Superdry.com bietet sicheres Online-Shoppen und vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern. www.superdry.comFotos: https://mma.prnewswire.com/media/2314799/SUPERDRY_X_ENVISION_1.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2314800/SUPERDRY_X_ENVISION_2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2314801/SUPERDRY_X_ENVISION_3.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2314802/SUPERDRY_X_ENVISION_4.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2314803/SUPERDRY_X_ENVISION_5.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2314804/Superdry_x_Envision.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-britische-modemarke-superdry-ist-neuer-offizieller-partner-des-formel-e-weltmeisterteams-von-envision-racing-302032727.htmlPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei chelsea.mendez@exposure.net oder daniel.matson@envision-racing.com,07823332212.Original-Content von: Superdry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151432/5689901