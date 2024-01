Neue Ära durch Bitcoin-ETFs - Die besten Kryptowährungen für ein traditionelles Investment Portfolio

Am Mittwoch, den 10. Januar 2024, erteilte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) die Genehmigung für elf Spot-Bitcoin-ETFs, die heute Donnerstag an den Start gehen.

Die Einführung der ersten Spot-Krypto-ETFs in den USA markiert einen wichtigen Meilenstein, der sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Entwicklung bietet einen regulierten und vereinfachten Zugang zur wachsenden Klasse digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieses bedeutenden Moments in der Geschichte der Kryptowährungen stellt sich die Frage: Welche Kryptowährungen sind für ein traditionelles Anlageportfolio am besten geeignet?

Bitcoin, als die älteste und bekannteste Kryptowährung, spielt natürlich eine zentrale Rolle im Mainstream-Interesse. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass weitere Kryptowährungen diesem Trend folgen werden, was Anlegern eine breitere Palette an Investitionsmöglichkeiten bietet.

In den letzten 24 Stunden verzeichnete der Preis von Ethereum einen Anstieg um 15 % auf 2.598 US-Dollar, da Investoren scheinbar darauf setzen, dass es die nächste Kryptowährung sein könnte, die in ein ETF-Produkt aufgenommen wird. Auch Ripples XRP-Token zeigte eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 7 % auf 0,6123 US-Dollar.

Es wird vielfach erwartet, dass Bitcoin in Kürze die Marke von 50.000 US-Dollar erreichen könnte. Aktuell wird er zu einem Preis von 47.629 US-Dollar gehandelt, nachdem er seit der Genehmigung von 11 Spot-Bitcoin-ETF-Anträgen um 2,5 % gestiegen ist.

Wo also sollten traditionelle Finanzinvestoren und Krypto-Enthusiasten ihren Einstieg in dieser spannenden neuen Anlagewelt beginnen? Antworten darauf sind vielfältig und vielversprechend.

Inhaltsverzeichnis

Was Krypto-Anleger aus der Sicht der Portfolio-Asset-Allokation berücksichtigen sollten

Portfolioaufbau und Risikoprofil aus Krypto-Sicht

Berücksichtigung des Risikoprofils bei der Portfoliogestaltung mit Kryptowährungen

Wie Sie Krypto über kollektive Investmentvehikel wie ETFs nutzen können

Krypto könnte zur bevorzugten Anlageklasse für den Bereich der alternativen Investitionen in traditionellen Investmentportfolios werden

Warum der Preiswettbewerb um die Spot-Bitcoin-ETF-Gebühren zunimmt

Die 5 beste Kryptowährungen für ein traditionelles Investmentportfolio - Meinungen von Experten

Sergey Klinkov, Managing Director for Strategy bei Finery Markets

David Kemmerer, CEO, CoinLedger, coinledger.io

James Lawrence, CEO und Gründer von NFTY labs

Daron Bennett, CEO und Mitbegründer von OnGo

Michael Schmied, lead financial consultant der Kredite Schweiz,

Eugene Musienko, CEO, Merehead, merehead.com

4 "Small Cap" Kryptowährungen als mögliche alternative Investitionen in einem traditionellen Investmentportfolio

1. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) - Bitcoin-Mining-Erträge durch Staking der Token

2. Sponge (SPONGE V2) - Relaunch auf Gaming Token mit 1.000% steigerung im letzten Monat

Meme Kombat ($MK) - schickt die Memes in die Arena

4. Bitcoin ETF Token ($BTCETF) - profitiere vom Hype rund um die BITCOIN ETF Einführung

Was Krypto-Anleger aus der Sicht der Portfolio-Asset-Allokation berücksichtigen sollten

Traditionelle Investmentportfolios variieren in ihrer Struktur und Größe, jedoch sollten alle unter Anwendung eines Portfolio-Asset-Allokationsansatzes konstruiert werden. Der entscheidende Aspekt für die Performance einer Investition ist die Entscheidung, welche Vermögenswerte zugeteilt werden, und nicht die spezifische Auswahl innerhalb jeder einzelnen Assetklasse.

Dies bedeutet zunächst, die Gewichtung festzulegen, die jeder Assetklasse zugewiesen werden soll. Ein typisches Portfolio wird aus den folgenden Assetklassen allokieren:

Aktien

Anleihen (festverzinsliche Wertpapiere)

Rohstoffe

Immobilien

Bargeld

alternative Anlagen

Portfolioaufbau und Risikoprofil aus Krypto-Sicht

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Assetklassen zuzugreifen: Direktkauf oder Halten in einer Zusammenstellung aus mehreren Assets, wie in einem börsengehandelten Fonds (ETF), einem Investmentfonds oder einem Investmenttrust.

Für Kryptoinvestoren war das Halten von Vermögenswerten direkt die einzige Methode, um sie in ein Anlageportfolio aufzunehmen, je nach Judikatur der lokalen Gegebenheiten einer Einzelperson oder Institution.

Dabei sind Kollektive Investmentvehikel eine beliebte Möglichkeit, auf Finanzinstrumente zuzugreifen, da sie im Vergleich zum Kauf einzelner Aktien kostengünstiger sind und die Zeit und Mühe umgehen, die für die eigene Verwaltung erforderlich sind.

Es gibt Tausende von Fonds, aus denen Anleger auswählen können, und wir erwarten, dass Bitcoin in mehr von ihnen über Fonds von Fonds zu finden sein wird. Anders erklärt - es werden Fonds entstehen, die wiederum Fonds in ihrem Portfolio haben und dadurch indirekt in Bitcoin investieren.

Die genauen Zusammensetzung des Portfolios, dass Sie aufbauen möchten, hängen von Ihrem Risikoprofil ab. Es gibt jedoch drei Haupttypen von traditionellen Investmentportfolios:

Wachstums- Portfolios setzen den Schwerpunkt auf die Kapitalwertsteigerung, sodass sie ein höheres Risiko, Investitionen in Startups und Sektoren wie Technologie, beinhalten.

setzen den Schwerpunkt auf die Kapitalwertsteigerung, sodass sie ein höheres Risiko, Investitionen in Startups und Sektoren wie Technologie, beinhalten. Wert- Portfolios suchen natürlich auch nach Kapitalwertsteigerung, konzentrieren sich aber tendenziell auf etablierte Unternehmen mit starken Marktpositionen, Marken und Umsätzen, die jedoch aus irgendeinem Grund vom Markt unterbewertet sind.

suchen natürlich auch nach Kapitalwertsteigerung, konzentrieren sich aber tendenziell auf etablierte Unternehmen mit starken Marktpositionen, Marken und Umsätzen, die jedoch aus irgendeinem Grund vom Markt unterbewertet sind. Ertrags- Portfolios kreuzen sich mit Wert- Portfolios, soweit sie Unternehmen enthalten, die Dividenden zahlen. Wachstumsunternehmen neigen dazu, alle ihre Einnahmen und Gewinne reinvestieren, während etablierte Unternehmen mit starken Märkten den Aktionären Erträge zurückgeben, indem sie einen Teil des Gewinns in Form von Dividenden ausschütten. Ölunternehmen sind zum Beispiel große Dividendenzahler.

Neben Aktien sind Anleihen die vorherrschende Art und Weise, wie Investoren nach Erträgen bei minimalem Risiko suchen, und werden ein wesentlicher Bestandteil eines typischen Ertrags- Portfolios sein.

Ausgewogene Portfolios enthalten Elemente von Kapitalwertsteigerung und Ertrag sowie möglicherweise andere Assetklassen wie Rohstoffe, Devisen und Immobilien. Häufig als 60/40-Portfolios bezeichnet und einst als das archetypische traditionelle Investmentportfolio angesehen, allokiert es 60 % für Aktien und 40 % für Anleihen.

In der neuen Ära der Investmentmanagement, die Krypto nun auch zu den Möglichkeiten zählt, ist es möglich, digitale Assets in alle der oben beschriebenen Portfolios aufzunehmen, obwohl viele traditionell-konservative Kritiker weiterhin daran zweifeln werden, dass Krypto als legitime Assetklasse angesehen wird.

Berücksichtigung des Risikoprofils bei der Portfoliogestaltung mit Kryptowährungen

Kryptowährungen können je nach Risikobereitschaft durch folgende Denkweisen in ein Portfolio eingebaut werden:

Wachstum: Stellen Sie sich Kryptowährungen als frühe Technologieaktien vor

Wert: Kryptowährungen mit einer hohen Marktkapitalisierung, die über aktive und etablierte Netzwerke und Markenstärke verfügen, DeFi-Protokolle welche dabei Erträge generieren. Auch Anwendung- Token können integriert werden, welche in bewährten umsatzgenerierenden Märkten wie Gaming und dezentrale Apps tätig sind.

Ertrag: Coins, die Belohnungen an Token-Inhaber ausschütten, die einen Teil ihrer Holdings in einen Staking-Vertrag einzahlen. Der native ETH-Token des Ethereum-Netzwerks zahlt beispielsweise eine Rendite an Staking-Validierer. Eine Adresse muss dabei aber mindestens 32 ETH halten, um Transaktionen auf der Blockchain zu verifizieren.

Ausgewogen: Kryptowährungen bieten starke Diversifizierungsmöglichkeiten, da sie nicht mit anderen Assetklassen korrelieren. Die mit dem Halten von Kryptowährungen verbundenen Volatilitätsrisiken müssten jedoch durch beispielsweise eine große Allokation an Geldmarktfonds, hochwertige Anleihen von Unternehmen und einen Staatsanleihenfonds mit einer Mischung von Laufzeiten und Nennwerten ausgeglichen werden.

Alternative Anlagen: Hier wird sich der Großteil der Kryptoallokation befinden. In der Regel sind es 1 bis 5 % eines Portfolios, die für spekulative alternative Investitionen reserviert werden. Ein Prozent der global für Anlagen verfügbaren Billionen an Investitionskapital kann einen erheblichen Einfluss auf Krypto-Vermögenswerte und die potenziellen Erträge in dieser Anlageklasse haben.

Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen können für traditionelle Investmentportfolios eine starke Outperformance erzielen. Tatsächlich steht die Ära der "traditionellen" Investmentportfolios kurz vor dem Ende, wenn der Einfluss von Bitcoin-ETFs so bedeutend ist wie der Start der ersten Gold-ETFs.

Gold war das erste Asset, welches die ETF-Zulassung erhielt und Privatanlegern einen günstigen Weg zum Zugang zum Goldmarkt ohne Sorgen um Verwahrung und Liquidität ermöglichte.

Wie Sie Krypto über kollektive Investmentvehikel wie ETFs nutzen können

Hochvermögende Anleger haben bereits Zugang zur Grayscale-Familie von Investment Trusts, dies sind jedoch geschlossene Fonds für große Investitionssummen. Das Unternehmen möchte diese aber nun in ETFs umwandeln.

Ansonsten gibt es in Europa bereits Krypto-ETFs und andere börsengehandelte Produkte wie festverzinsliche Wertpapiere, die Exchange Traded Notes (ETNs) genannt werden.

In Asien gibt es Bestrebungen, Krypto-ETFs einzuführen, wobei Hong Kong die Führung übernimmt.

Es existieren auch weitere Fälle, die Beachtung verdienen. In Großbritannien ist es Privatanlegern verwehrt, in börsengehandelte Krypto-Produkte wie Trusts, ETNs oder ETFs zu investieren. Dies steht in Kontrast zur Ambition der britischen Regierung, Großbritannien als weltweites Zentrum für Kryptowährungen zu etablieren.

Dieser Konflikt könnte möglicherweise durch eine Neuausrichtung der Politik der Financial Conduct Authority (FCA) behoben werden. Derzeit treibt ihr regulatorischer Ansatz Anleger tatsächlich dazu, unregulierte Märkte zu nutzen, um Zugang zur digitalen Assetklasse zu erhalten, was im Gegensatz zu ihren eigentlichen Absichten steht.

Krypto könnte zur bevorzugten Anlageklasse für den Bereich der alternativen Investitionen in traditionellen Investmentportfolios werden

Alternative Investitionen umfassen neben Kryptowährungen eine Vielzahl von Anlagekategorien, die oft einen spekulativen Charakter haben.

Sie sind definiert durch das, was sie nicht sind - das heißt, es handelt sich um Anlagekategorien, die nicht eindeutig in die Hauptvermögensklassen passen. Zu den Bestandteilen alternativer Investitionen können Sammelobjekte wie Briefmarken und klassische Autos, Kunst und Whisky gehören. Heutzutage zählen hauptsächlich Bereiche wie Hedgefonds und Private Equity, sowie Anlageklassen wie Rohstoffe und Immobilien zu den hauptsächlich gewählten Alternativen.

In Zukunft ist zu erwarten, dass Kryptowährungen von Vermögensverwaltern und Finanzberatern als Teil des alternativen Investments in Portfolios aufgenommen werden.

Alternative Investitionen gelten als das risikoreichere Ende des Anlagespektrums, daher wird die Risikotoleranz eines Investors darüber entscheiden, ob und welche alternativen Investitionen einbezogen werden.

Diese alternativen Anlageobjekte sind auch schwerer zu bewerten als andere Anlageklassen, da sie Sammlerstücke wie Briefmarken, Kunst usw. beinhalten und diese keiner klaren Werteinstufung folgen. Kryptowährungen sind ebenfalls schwer zu bewerten, nicht nur weil sie eine spekulative Anlageklasse sind, sondern auch, weil sie eine neue Technologie darstellen.

Diese Denkweise ist äußerst nützlich für Krypto - sie sind viel mehr als nur 'Währungen'. Kryptos hauptsächlich als Währungen zu betrachten, verfehlt den korrekten Gedanken. Dezentralisierte Netzwerke können auf nahezu alle Branchen angewendet werden, und der Kampf, etablierte Unternehmen durch disruptive Ansätze aus dem Gleichgewicht zu bringen, hat gerade erst begonnen.

Sicherlich war diese disruptive Wirkung von Krypto am stärksten im Finanzbereich, aber ein Blick auf die Kategorien, in die die 12.000 auf der Datenseite CoinGecko gelisteten Kryptos eingeteilt sind, gibt einen Hinweis auf die Breite der Anwendungen für Peer-to-Peer-Technologie.

Kurz gesagt, die Blockchain-Technologie bringt den Verbraucher näher an das Produkt oder die Dienstleistung, indem sie Zwischenschichten ausschaltet, die Kosten verursachen und die Effizienz behindern.

Warum der Preiswettbewerb um die Spot-Bitcoin-ETF-Gebühren zunimmt

In der Diskussion um die mögliche Einführung eines Spot-Bitcoin-ETFs wird oft übersehen, dass die Vermögensverwaltung mit erheblichen Herausforderungen ihres Geschäftsmodells konfrontiert ist, die sich in dem Begriff "Gebührenkompression" zusammenfassen lassen.

Passive Anlagevehikel wie ETFs und Indexfonds machen den Vermögensverwaltern Konkurrenz, deren Geschäft bisher von den hohen Gebühren des aktiven Managment der Fonds lebte. Eine der wenigen Wachstumsbereiche der Branche, der ähnliche Einnahmen generieren könnte, sind alternative Investitionen.

Vor diesem Hintergrund werden Kryptoanlagen für Vermögensverwalter noch attraktiver. Aber bevor Gewinne aus dem Angebot von kollektiven Krypto-Investmentvehikeln wie ETFs erzielt werden können, steht zunächst der Kampf um Marktanteile an.

Ein Gebührenkrieg ist bereits vor der Einführung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs ausgebrochen. Bitwise hat mit einer Gebührenreduzierung auf 20 Basispunkte die Führung übernommen, nachdem BlackRock zunächst mit einem Satz von 0,30 % als günstigste Alternative gestartet hat. Als Reaktion darauf hat BlackRock seine Gebühr für die ersten 5 Milliarden US-Dollar an Kapitalzuflüssen in den ersten 12 Monaten nach Gründung ebenfalls auf 0,20% gesenkt.

Wie Analysten gegenüber Bloomberg betonten, scheint es, als ob mehrere Jahre eines Preiskrieges innerhalb weniger Wochen und Tage ausgefochten wurden.

Es ist auch erwähnenswert, dass einer der größten Namen im Bereich ETFs und passive Fonds - Vanguard - sich nicht am Bitcoin-ETF-Rennen beteiligt hat. Dies zeigt, dass nicht jeder in der Branche Kryptofonds als eine unverzichtbare Chance ansieht.

Die 5 beste Kryptowährungen für ein traditionelles Investmentportfolio - Meinungen von Experten

Wir haben eine Reihe von Krypto-Experten aus verschiedenen Bereichen der Branche befragt, um ihre Empfehlungen für die 5 besten Kryptowährungen in einem traditionellen Investmentportfolio zu erhalten. Im Folgenden präsentieren wir ihre Antworten. Diese gelten nicht als Investmentberatung, sondern stellen nur die Meinung der jeweiligen Person dar.

Sergey Klinkov, Managing Director for Strategy bei Finery Markets

Mit der Genehmigung von ETFs keimt die Hoffnung auf eine erneute Begeisterung und Unterstützung für digitale Vermögenswerte. Diese Genehmigung könnte auch die Wahrnehmung von Krypto verändern, die nach Ereignissen wie dem Zusammenbruch von FTX und dem starken Fokus auf schnelle Gewinne ein schwieriges Jahr hatte.

Obwohl der Markt die Genehmigung eines BTC-ETFs bereits eingepreist hat, gab es in den letzten Tagen einige Zögern, was zu erhöhter Volatilität führte. Langfristig scheint die Genehmigung jedoch unvermeidlich.

Die Hauptfrage ist nun, welche anderen Coins nach BTC als nächstes in ETFs aufgenommen werden, wobei Ethereum die wahrscheinlichste Wahl ist.

Was die anderen betrifft, so könnten es große Infrastruktur-Layer-One-Coins wie Solana, Cardano oder Avalanche sein. Allerdings ist in naher Zukunft nicht mit der Genehmigung weiterer Krypto-Coins für ETFs zu rechnen. In der Regel benötigen Finanzbehörden Zeit, um die Auswirkungen ihrer Entscheidungen und die Marktresonanz zu bewerten.

David Kemmerer, CEO, CoinLedger, coinledger.io

Obwohl diese Genehmigung darauf hindeuten könnte, dass der Krypto-Markt einen gewissen Reifegrad erreicht hat, bedeutet dies nicht, dass das Risiko des Investierens in Kryptowährungen eliminiert wird. Ich denke, viele Menschen werden nachvollziehbar zögern, und besonders für neuere oder risikoscheue Investoren wäre es klug, sich auf sicherere und zuverlässigere Kryptowährungen zu konzentrieren.

Nehmen wir zum Beispiel Ethereum. Es steht momentan nur hinter Bitcoin und hat sich als eine solide Langzeitinvestition erwiesen. Obwohl es Zeiten der Volatilität durchgemacht hat (was bei nahezu allen Kryptos der Fall ist), bleibt es im Vergleich ziemlich stabil und hat eine vielversprechende Zukunftsaussicht.

James Lawrence, CEO und Gründer von NFTY labs

Für ein ausgewogenes Portfolio im Jahr 2024 empfehle ich folgende Aufteilung, die sowohl etablierte als auch aufstrebende digitale Vermögenswerte und Layer1-Blockchains berücksichtigt:

Bitcoin (BTC): 35% - Der Grundpfeiler des Marktes, der Stabilität und Liquidität bietet. Ethereum (ETH): 30% - Führend in dezentralen Anwendungen und Innovationen im Bereich Smart Contracts. Solana (SOL): 12% - Ein Layer1, bekannt für schnelle Transaktionen und Effizienz im DeFi- und Web3-Bereich, mit einem wachsenden Ökosystem. Cosmos (ATOM) : 12% - Wichtig wegen seiner Interoperabilität über die Blockchains, was die Vernetzung in einer Welt von Blockchains verbessert. Sei Network: 11% - Eine vielversprechende und sich entwickelnde Layer1-Blockchain, insbesondere im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten und DeFi.

Diese Allokationsstrategie zielt darauf ab, Marktstabilität mit Wachstumspotenzial in aufstrebenden Netzwerken zu verbinden und spricht sowohl aktive als auch passive Investoren an, die an der aktuellen Landschaft und zukünftigen Entwicklungen im Kryptobereich in diesem Jahr interessiert sind.

Daron Bennett, CEO und Mitbegründer von OnGo

Top 5 Kryptowährungen für traditionelle Investitionen:

1. Bitcoin (BTC): Der Goldstandard der Krypto, führend in Marktkapitalisierung und Beliebtheit. Seine potenzielle Aufnahme in einen ETF macht ihn zu einem Muss für ernsthafte Investoren.

2. Ethereum (ETH): Das Rückgrat der DeFi- und NFT-Ökosysteme. Das Upgrade auf Ethereum 2.0, mit dem Übergang zu einem effizienteren Proof-of-Stake-Modell, steigert deutlich seinen Anlagereiz.

3. Binance Coin (BNB): Unverzichtbar für die Binance Exchange und Binance Smart Chain, bietet Nutzen bei Transaktionen und Gebühren. Sein Verbrennungsmechanismus fügt ein Potenzial für Wertsteigerung hinzu.

4. Cardano (ADA): Bemerkenswert für seinen forschungsbasierten und umweltfreundlichen Ansatz. Es ist auf langfristiges Wachstum ausgerichtet, insbesondere da sich seine Plattform für dApps und Smart Contracts weiterentwickelt.

5. Solana (SOL): Zeichnet sich durch außergewöhnliche Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Kosten aus, was Skalierbarkeitsprobleme angeht. Seine innovative Technologie positioniert es als starken Wettbewerber im Markt.

Zusammenfassend repräsentieren diese fünf Kryptos eine Mischung aus Stabilität, Innovation und Wachstumspotenzial, was sie zu starken Kandidaten für die Aufnahme in diversifizierte Investmentportfolios macht. Dennoch sollte man diese Auswahl immer mit einem Verständnis für die inhärente Volatilität und die Risiken des Kryptomarkts abwägen.

Michael Schmied, lead financial consultant der Kredite Schweiz,

ttps://krediteschweiz.ch/de/

Hier sind fünf Kryptowährungen, die für die Aufnahme in ein traditionelles Portfolio in Betracht gezogen werden könnten, wobei jede unterschiedliche Anlegerprofile und -ziele anspricht:

1. Bitcoin (BTC)

Profil: Ideal für konservative Krypto-Investoren, die eine Beteiligung an der etabliertesten Kryptowährung suchen.

Begründung: Bitcoin wird oft als "digitales Gold" angesehen und kann als Absicherung gegen Inflation dienen. Seine Marktführerschaft und breite Anerkennung machen es zu einer vergleichsweise sicheren Krypto-Investition.

2. Ethereum (ETH)

Profil: Geeignet für Investoren, die Wachstum mit einem moderaten Risikoprofil suchen.

Begründung: Ethereums weit verbreiteter Einsatz in dezentralen Anwendungen und Smart Contracts positioniert es gut für langfristiges Wachstum. Sein bevorstehender Übergang zu Ethereum 2.0, der auf verbesserte Skalierbarkeit und Energieeffizienz abzielt, könnte seine Anlageattraktivität weiter steigern.

3. Binance Coin (BNB)

Profil: Für Investoren, die an einem Utility-Token mit einem starken Ökosystem interessiert sind.

Begründung: BNB ist das Rückgrat des Binance-Ökosystems, einer der größten Kryptowährungsbörsen weltweit. Seine Nutzung in einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich der Reduzierung von Transaktionsgebühren auf der Binance-Plattform, verleiht ihm einen praktischen Wert über das spekulative Handeln hinaus.

4. Chainlink (LINK)

Profil: Investoren, die in 'Oracle'-Netzwerke zur Ermöglichung der Blockchain-Interoperabilität diversifizieren möchten.

Begründung: Chainlink ist ein führendes Oracle-Netzwerk, das Smart Contracts mit Daten aus der realen Welt verbindet. Seine einzigartige Rolle im Blockchain-Ökosystem könnte eine diversifizierte Exposition jenseits der Standard-Krypto-Assets bieten.

5. Cardano (ADA)

Profil: Für diejenigen, die an einer forschungsbasierten, nachhaltigen Blockchain-Plattform interessiert sind.

Begründung: Cardano unterscheidet sich durch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit. Sein Ansatz der Peer-Review-Forschung und das Engagement für Entwicklungsländer könnten für sozial bewusste Investoren attraktiv sein.

Wichtige Überlegungen

a) Diversifikation - Wie bei jeder Investition ist Diversifikation entscheidend. Diese Kryptowährungen bieten unterschiedliche Wertversprechen und Risikoprofile.

b) Volatilität - Krypto-Investitionen können sehr volatil sein. Es ist wichtig, nur einen Teil Ihres Portfolios basierend auf Ihrer Risikotoleranz in diese Vermögenswerte zu investieren.

c) Regulatorisches Umfeld - Bleiben Sie auf dem Laufenden über die sich entwickelnde regulatorische Landschaft, da diese einen erheblichen Einfluss auf den Kryptomarkt haben kann.

In meinen Beratungen betone ich, dass Kryptowährungen zwar spannende Möglichkeiten bieten, aber mit Vorsicht und einem klaren Verständnis ihrer einzigartigen Eigenschaften und Risiken angegangen werden sollten. Ein ausgewogener Portfolioansatz, kombiniert mit kontinuierlicher Marktanalyse, ist für die Integration von Krypto-Investitionen in traditionelle Portfolios unerlässlich.

Eugene Musienko, CEO, Merehead, merehead.com

Die Genehmigung eines Spot-Krypto-ETF wird sowohl institutionellen als auch Privatanlegern Türen öffnen. Dies ist eine große Chance für den Kryptomarkt. Doch bei der Vielzahl an verfügbaren Token stellt sich die Frage, in welche es sich am besten investieren lässt. Unabhängig davon, welches Portfolio gewählt wird - ob konservativ, ausgewogen oder risikoreich - sollte in jedem Fall zuerst eine Basis mit Bitcoin und Ethereum gebildet werden.

1. Bitcoin (BTC) dient der Risikoabsicherung und minimiert den Verlust bei einem Kursrückgang. Am 3. Januar 2024 verlor Bitcoin beispielsweise 4,7% seines Wertes, während XRP um 7,7% fiel - ein Grund, warum Bitcoin in Ihrem Portfolio sein sollte und zwischen 15% und 40% des Gesamtwertes ausmachen sollte.

2. Ethereum (ETH) ist in erster Linie eine leistungsstarke Technologie. Eine große Anzahl dezentraler Anwendungen und Smart Contracts basiert auf dem ERC-20-Protokoll. Tron (TRX) und BNB nutzen einen Ethereum-Fork. Dies verdeutlicht die praktische Anwendung der Kryptowährung in der Branche und ihren Wert für die Gemeinschaft. Die hohe Kapitalisierung und der Wert machen ETH zu einem begehrten Vermögenswert in jedem Krypto-Portfolio und sollten zwischen 10% und 35% des Gesamtwertes ausmachen.

Bitcoin und Ethereum tendieren dazu, in jedem Portfolio-Typ für die meisten Anleger präsent zu sein. Es ist jedoch auch sinnvoll, in Ihrem Portfolio separate Coins zu berücksichtigen, die ein stabiles Einkommen bieten können, aber nicht so hohe Volatilität im Markt aufweisen und dennoch eine relativ hohe Kapitalisierung haben. Unten sehen Sie das Portfolio eines der führenden Krypto-Investmentfonds, Andreessen Horowitz (a16z). Dies gibt einen klaren Einblick, wohin große Fonds investieren, allerdings sollten Sie deren Strategie nicht blindlings folgen.

3. Solana (SOL) ist ein ausgezeichnetes Investitionsinstrument. Das Blockchain-Protokoll ermöglicht die Entwicklung von DeFi, Web3, NFT-Anwendungen und Spielen. Zudem brachte das Unternehmen 2023 sein Saga-Smartphone auf den Markt, das sehr beliebt wurde. Das Unternehmen musste sogar einige Vorbestellungen ablehnen, da es nicht in der Lage war, der Nachfrage gerecht zu werden. Solana ist definitiv eine Überlegung wert, um es in Ihr Portfolio aufzunehmen.

4. Ripple (XRP) gilt als eine der Top-Coins, die über viele Jahre hinweg konstant zu den Top 10 nach Kapitalisierung gehörten. Ein charakteristisches Merkmal der Kryptowährung ist die Geschwindigkeit der Transaktionen (bis zu 1500 Transaktionen/Sekunde) und ihre Zentralisierung. Hauptanwendung findet sie im großen Bankensektor. Allerdings sollte man die komplizierte Geschichte von Ripples Interaktion mit der SEC beachten. Im Jahr 2020 reichte die SEC eine Klage wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere ein, die bis 2023 noch immer nicht zu Ende ist.

5. Avalanche (AVAX) ist ein vielversprechendes Krypto-Projekt für die Entwicklung von dezentraler Finanzierung (DeFi). Die Blockchain-Infrastruktur ermöglicht es Entwicklern, schnell Subnetze zu erstellen und ihre Anwendungen zu implementieren. Der Coin zeichnet sich durch hohe Volatilität aus, hat aber gleichzeitig Zukunftsaussichten. Dies liegt vor allem an der Beliebtheit von DeFi-Anwendungen.

4 "Small Cap" Kryptowährungen als mögliche alternative Investitionen in einem traditionellen Investmentportfolio

Kryptoanlagen mit einer sehr kleinen Marktkapitalisierung sind natürlich riskanter als ihre Pendants mit größerer Kapitalisierung. Auch in traditionellen Märkten bieten junge Unternehmen deutlich höhere Renditen als eingesessene Kapitalgesellschaften. Bei Kryptowährungen ist dies ebenfalls der Fall, wodurch junge Token häufig eine überdurchschnittliche Performance bieten.

Neue Coins, die noch in der Entwicklungsphase sind, sind eine Überlegung wert, allerdings nur auf Basis ihrer einzigartigen Verkaufsargumente und mit dem Bewusstsein, dass man sein gesamtes Kapital verlieren könnte.

Die folgenden Projekte könnten eine wertvolle Ergänzung zu den von Experten empfohlenen Auswahlmöglichkeiten darstellen. Während sich die Expertenvorschläge vorwiegend auf etablierte Altcoins am Markt konzentrieren, die durch hohe Liquidität und eine bewährte Marktposition ein gewisses Maß an relativer Sicherheit bieten, offerieren diese alternativen Optionen ein höheres Potenzial, allerdings verbunden mit einem entsprechend erhöhten Risiko.

1. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) - Bitcoin-Mining-Erträge durch Staking der Token

Bitcoin Minetrix ist ein auf Ethereum basierendes, tokenisiertes Bitcoin-Cloud-Mining-Projekt. Derzeit in der Vorverkaufsphase bietet das Projekt einen einzigartigen Wert durch das erste Bitcoin-Cloud-Mining-Produkt, das ein Stake-to-Mine-Prinzip aktiviert. Dies eliminiert das Risiko von Betrug und gibt den Token-Inhabern die Kontrolle.

Das Projekt ermöglicht den Zugang zu Bitcoin-Mining-Erträgen, proportional zu den durch den Staking-Prozess gesperrten Token. Alles wird durch Smart Contracts gesteuert und über ein modernes Dashboard verfügbar, das sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten zugänglich ist.

2. Sponge (SPONGE V2) - Relaunch auf Gaming Token mit 1.000% steigerung im letzten Monat

Sponge wurde vor einigen Monaten gelauncht und brachte seinen frühen Investoren 100-fache Gewinne. Nun wandelt sich dieser Meme-Coin in den auf Gaming ausgerichteten SPONGE V2 Token. Man kann den V1-Token kaufen und in den neuen V2-Vertrag staken , wodurch je nach dauer der Staking Periode eine proportionale Anzahl an SPONGEV2 Token als Belohnung ausgegeben wird. Jedenfalls erhalten die Investoren die selbe Anzahl an SPONGEV2 wie auch an SPONGEV1 gestaket wurden. Nach dem Übergang der Versionen erwarten die Entwickler einen Anstieg ähnlich wie bei der ersten Version, als die Option für einen x100 Token.

Die aktuelle jährliche Rendite (APY) beträgt 351%. Der Toker testete erst vor einigen Tagen sein All-Time-High an, nachdem die Nachricht über den neuen Token und dem "bridgen" bekannt wurde. Justin Sun, der Gründer von TRON, ist ein "whale investor" von SPONGE - auch wenn er seinen Anteil wahrlich verdient, sollte man ihm nicht den gesamten Spaß (und das Renditepotenzial) überlassen.

Meme Kombat ($MK) - schickt die Memes in die Arena

Meme Kombat vereint die Meme-Charaktere in einer Kampfarena, um sie bei spaßigen und kurzweilig KI-animierten Kämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Egal, ob man Fan von Pepe, Dogecoin, Sponge oder Shiba Inu ist, hier sind alle zum Kampf bereit.

Das Projekt kombiniert die drei derzeit heißesten Trends in der Kryptobranche - Meme-Coins, Gaming und Stacking - und bietet dadurch ein besonders interessantes Konzept. Da es sich noch in der Vorverkaufsphase befindet, besteht die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein und das Risiko-Ertrags-Potenzial zu maximieren.

4. Bitcoin ETF Token ($BTCETF) - profitiere vom Hype rund um die BITCOIN ETF Einführung

Der Bitcoin ETF Token wurde mit der Vorstellung entwickelt, das tatsächlich eine Bitcoin Spot ETF von der SEC genehmigt wird. Verschiedene Meilensteine, wie die Genehmigung, der Handelsstart, das verwaltete Vermögen (AUM), das Handelsvolumen und mehr, dienen als Auslöser für seinen innovativen Verbrennungsmechanismus. Zusätzlich wird die Reduzierung der Transaktionssteuer in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus der Spot-Bitcoin-ETFs angestoßen, was es für frühe Investoren günstig macht.

Für diejenigen, die von der größten Neuerung im Krypto-Bereich profitieren möchten, könnte dies ein kostengünstiger Einstiegspunkt sein, der möglicherweise 10-fache Gewinne und mehr verspricht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.