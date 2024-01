NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Easyjet von "Underperform" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 640 Pence angehoben. Die Billigfluggesellschaft profitiere beim Wachstum von Kapazitätsengpässen in Europa, begründete Analystin Muneeba Kayani das neue Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:30 / EST rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:30 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

