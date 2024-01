Wien (ots) -Nach 13 Jahren als führende internationale Verbraucherschutzstelle zur Aufklärung über Internetbetrug, Falschmeldungen, Computersicherheit und zur Förderung von Medienkompetenz, sowie als Beobachtungsstelle für Desinformation und Social Media Analysen, erweitert Mimikama - Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch - sein Wirkungsfeld mit der Einführung von Greenkama (https://www.greenkama.org/).Diese neue, dedizierte Plattform für Umweltbewusstsein und Klimaschutz markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Geschichte. Angesichts der Dringlichkeit von Klima- und Umweltthemen haben wir beschlossen, unsere umfassende Erfahrung und Expertise in diesen entscheidenden Bereich zu lenken. Deshalb wurde Greenkama als eigenständige Initiative von der bestehenden Mimikama.org-Website abgespalten und auf www.greenkama.org etabliert.Mit der gebündelten Expertise des Research-Mimikama-Teams sind wir bestens aufgestellt, um unser Engagement für den Klimaschutz zu verstärken und eine breite Öffentlichkeit für die Bedeutung des Themas zu sensibilisieren."Mit Greenkama schlagen wir ein neues Kapitel im Umweltjournalismus auf. Unser Ziel ist es, aufzuklären und das Bewusstsein für Klima- und Umweltthemen zu schärfen. Wir glauben fest daran, dass fundierte Informationen und klare Fakten der Schlüssel sind, um Menschen zu inspirieren und zu motivieren, aktiv an Lösungen für unseren Planeten mitzuwirken." - Tom Wannenmacher, Gründer von Mimikama.orgGreenkama hat es sich zur Aufgabe gemacht, verständliche und sorgfältig recherchierte Fakten über den Klimawandel und den Umweltschutz bereitzustellen und die Öffentlichkeit dazu zu inspirieren, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. Die Plattform bietet gründliche Faktenchecks, fundierte Artikel und aufklärende Inhalte, um ein tieferes Verständnis der Komplexität des Klimawandels zu fördern und eine gut informierte Öffentlichkeit zu unterstützen.Greenkama steht für die Aufklärung über den Klimawandel, die Überprüfung von Umweltinformationen und die Stärkung der ökologischen Medienkompetenz. Als unabhängige Plattform garantiert Greenkama eine neutrale und unvoreingenommene Perspektive, frei von staatlichen oder unternehmerischen Einflüssen."Als Chefredakteurin von Greenkama ist es mir ein besonderes Anliegen, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur informiert, sondern auch zum Handeln inspiriert. Unser Ziel ist es, die Komplexität des Klimawandels verständlich zu machen und gleichzeitig praktische, umsetzbare Lösungen aufzuzeigen. Jeder Beitrag zählt und wir hoffen, durch unsere Arbeit eine Gemeinschaft engagierter Bürger zu fördern, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen." - Sonja M. Bart, Chefredakteurin von Greenkama.orgDie Initiative bietet nicht nur Artikel und Analysen, sondern in Zukunft auch Workshops und Bildungsmaterialien, um Wissen zugänglich zu machen und die Medienkompetenz im Umweltbereich zu stärken. Greenkama arbeitet mit Experten, Organisationen und engagierten Bürgern zusammen, um positive Veränderungen zu bewirken.Das Ziel von Greenkama ist es, eine vertrauenswürdige Anlaufstelle im Internet zu sein, an die sich Menschen wenden können, um vertrauenswürdige Informationen zu erhalten und sich im Bereich Klima- und Umweltschutz zu engagieren. Greenkama möchte einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, die stärkt, informiert und zu demokratischem Handeln inspiriert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.greenkama.org. (https://www.greenkama.org/)Grafikdownload (https://www.greenkama.org/pressemitteilung-greenkama-01-2024/)Pressekontakt:Tom Wannenmacherbuero@greenkama.orgOriginal-Content von: Mimikama-Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173080/5689948