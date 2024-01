München (ots) -Der Beginn einer neuen Fastenerfahrungfrank., bekannt für seine hochwertigen Saftkuren, https://thefrankjuice.com/collections/saftkur, erweitert sein Produktportfolio mit der Einführung seines neuen Dried Food-Programms. Dieses einzigartige Angebot kombiniert die Prinzipien des Intervallfastens mit der Bequemlichkeit und Einfachheit von Trockenmahlzeiten. Das Programm wurde speziell für diejenigen entwickelt, die eine flexible, aber effektive Lösung für Gewichtsmanagement und gesunde Ernährung suchen.Was macht frank's Dried Food einzigartig?Das Dried Food Programm von frank. besteht aus bio-zertifizierten, veganen und glutenfreien Mahlzeiten, die sich perfekt für ein 4-, 8- oder 12-wöchiges Intervallfasten-Programm eignen. Dabei wird an 2 Tagen pro Woche mit den Dried Meals gefastet und die restlichen Tage eine gesunde Ernährung gepflegt. Jedes Paket enthält Frühstück, Mittag- und Abendessen mit insgesamt 15 verschiedenen Rezepten. Die Mahlzeiten sind einfach zuzubereiten - mit heißem Wasser übergießen, fünf Minuten ziehen lassen und genießen. Mit nur 600 bis 700 Kalorien pro Fastentag ist dieses Programm ideal für alle, die effektiv abnehmen möchten, ohne auf Genuss und Abwechslung zu verzichten. Wer über einen kurzen Zeitraum für 3, 5 oder 7 Tage fasten möchte, findet die Dreid Food Produkte auch in der neuen frank. Foodkur.Für wen ist das Dried Food-Programm gedacht?Das Dried Food Programm von frank. richtet sich an Menschen, die eine langfristige und nachhaltige Lösung zum Abnehmen suchen. Es ist ideal für Personen, die ein Gewichtsmanagement ohne Jojo-Effekt anstreben und dabei nicht auf abwechslungsreiche Mahlzeiten verzichten möchten. Die einfache Handhabung und die schnelle Zubereitung machen es zudem zu einer praktischen Lösung für alle, die im Alltag wenig Zeit oder Lust zum Kochen haben.Das neue Dried Food-Programm von frank.Wir laden Sie ein, das neue Dried Food Programm von frank. kennenzulernen. Erleben Sie selbst, wie einfach und genussvoll Intervallfasten sein kann. Weitere Informationen finden Sie unter: https://thefrankjuice.com/products/4-wochen-5-2-intervallfasten .frank. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Saft- und Fastenkuren und setzt sich für eine gesunde, ausgewogene Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil ein. Mit der Einführung des Dried Food-Programms erweitert frank. sein Angebot, um den modernen Anforderungen an eine gesunde Ernährung gerecht zu werden.Pressekontakt:Specht GmbHTimo Spechthallo@timospecht.deOriginal-Content von: Frankjuice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173082/5689975