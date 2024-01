Angebot von hochentwickelten KCx-Analysen, die nahtlos in FlexTRADER EMS verfügbar sind.

Mit seiner API Analytical Suite erhöht KCx die Transparenz und gewährt den Kunden einen direkten Einblick in die quantitative Analyse, die KCx in seine eigenen algorithmischen Strategien einbezieht.

FlexTrade Systems @FlexTrade ), ein Weltmarktführer für Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssysteme, und Kepler Cheuvreux (KCx), ein führender unabhängiger Broker, haben heute die Einführung von Anima Alternative SGR bekannt gegeben, das die neue KCx-Suite für dynamische Intraday-Aktienprognosen und -Analysen über API nutzt.

Mit der API Analytical Suite von KCx haben Kunden die Möglichkeit, Daten zur Nutzung der leistungsstarken quantitativen Modelle und Ausführungsbeobachtungen von KCx abzurufen, die von der algorithmischen Trading Engine von KCx eingesetzt werden. Diese umfassen aktienspezifische Prognosen und Analysen, wie etwa Volumen-, Volatilitäts- und Spread-Prognosen. Außerdem wird das Angebot in Zukunft um Pre-Trade Market Impact-Modelle und E-Kosten durch Techniken des maschinellen Lernens erweitert.

Mit dieser Integration kann das Trading-Team von Anima, das FlexTRADER EMS nutzt, Forecast-Analysen direkt in den Order Blotter streamen und über eine anpassbare und konfigurierbare Schnittstelle nur die Spalten anzeigen, die für ihre spezifischen Handelsstrategien relevant sind. Mit den Analysen, die im FlexTRADER EMS Order Blotter zur Verfügung stehen, können Trader in Kombination mit FlexAlgoWheel zudem ausgefeilte dynamische Regeln und Eingangsregeln per Drag-and-Drop einsetzen, um Low-Touch-Orders zu automatisieren.

Anhand der Prognosen von KCx können die Trader von Anima Warnhinweise für den Fall erstellen, dass ein Auftrag wahrscheinlich nicht ausgeführt werden kann. Beispielsweise kann ein Warnhinweis erstellt werden, der den Trader benachrichtigt, wenn die gesamte zur Ausführung benötigte Auftragsmenge größer ist als das von KCx prognostizierte aggregierte verbleibende Volumen, sodass alternative Liquiditätsquellen gesucht werden können.

Brian Corcoran, Head of Trading bei Anima Alternative, erklärte: "Wir freuen uns sehr, zu den ersten Unternehmen zu gehören, die die neue Analysesuite von KCx über unsere EMS-Lösung FlexTRADER EMS einsetzen. Wir wollen sicherstellen, dass das Trading-Team von Anima bei der Einführung von Innovationen, die unseren Teams verwertbare Informationen zur Optimierung ihrer Handelsentscheidungen liefern, eine führende Position einnimmt. Wir sind jetzt mit den Prognosen von KCx über die API live und in Produktion gegangen und freuen uns auf die Vorteile, die sich aus dieser Innovation ergeben können."

Bobbie Port, Head of Electronic Distribution bei Kepler Cheuvreux, erklärte: "Wir sind stolz, die neuesten Phasen unserer API Analytical Suite für unsere Kunden einführen zu können. Die direkte Bereitstellung innerhalb des EMS über die API eröffnet eine signifikante Reihe von Möglichkeiten für einen sehr flexiblen und agilen Datenaustausch. Die API von KCx gewährt leistungsstarke, leicht nutzbare Daten, mit denen sich die Strategien von Händlern verbessern lassen. Die Integration der KCx Analytical Suite in FlexTRADER EMS unterstützt die Kunden bei der Erschließung von Trading-Informationen und nutzt gleichzeitig ihre bestehenden Arbeitsabläufe."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade, bemerkte: "Unsere bestehenden Kunden wie Anima fragen vermehrt nach differenzierten Quellen für dynamische, detailgetreue Pre-Trade-Analysen, die sie mit ihren Trading-Daten kombinieren und anreichern können. Angebote wie die neue Analyse-Suite von KCx sind eine perfekte Ergänzung für FlexTRADER EMS. Unser offenes, flexibles Design bietet den Kunden die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite an Prognosedaten in das EMS einzubinden und die Analysen so zu nutzen, wie es für die Bedürfnisse des einzelnen Traders am sinnvollsten ist. Durch die Kombination der prädiktiven Analysen mit den fortschrittlichen Automatisierungs- und Warnfunktionen von FlexTrade können die Händler ihre Strategien umsetzen und bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen."

Über FlexTrade Systems

FlexTrade Systems ist ein Weltmarktführer im Bereich leistungsstarker Multi-Asset-Ausführungsmanagement- und Auftragsverwaltungssysteme für Aktien, Anleihen, Devisen, Futures und Optionen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet ist FlexTrade international für die Einführung von FlexTRADER® bekannt, dem weltweit ersten Broker-neutralen Trading-System für das Ordermanagement, mit dem Kunden ihre Ausführungsabläufe durch eine umfassende Möglichkeit zur Suche und zum Zugriff auf Liquidität vollständig kontrollieren und anpassen können, während die Vertraulichkeit ihrer Trading-Strategien gewahrt bleibt.

Über Kepler Cheuvreux:

Kepler Cheuvreux ist ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das auf die Bereiche Research, Execution, Fixed Income und Credit, Structured Solutions, Corporate Finance und Asset Management spezialisiert ist.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und ist in 13 bedeutenden Finanzzentren in Europa und den USA vertreten: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Genf, London, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Wien und Zürich.

Über ANIMA

ANIMA ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter aus Italien mit einem verwalteten Vermögen von rund 186 Milliarden Euro (Stand: November 2023). Als Synthese verschiedener komplementärer Wege und Spezialisierungen bietet ANIMA mittlerweile eine der größten Auswahl an Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt. Die Muttergesellschaft ANIMA Holding ist eine seit 2014 an der Mailänder Börse notierte Aktiengesellschaft. 2020 wurde die Unternehmensgruppe durch die Gründung von Anima Alternative Sgr erweitert, einem Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf privaten Marktinvestitionen liegt und das vollständig von der ANIMA Holding kontrolliert wird. 2023 schloss die ANIMA Holding die Übernahme von 80 des Kapitals der Castello SGR ab, einem führenden Unternehmen im Bereich der Förderung und Verwaltung von alternativen Anlageprodukten mit besonderem Schwerpunkt auf Immobilien.

