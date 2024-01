LANDI, ein führender Anbieter von Zahlungs- und Händlerlösungen, freut sich, den offiziellen Start von LANDI Global bekannt geben zu können, der den Eintritt in internationale Märkte markiert. Dieses bedeutsame Ereignis stellt für das Unternehmen einen signifikanten Meilenstein dar, der dessen Engagement für Kunden weltweit herausstellt.

Als Pionier in diesem Bereich revolutionierte LANDI durch die Einführung des ersten Android Payment Terminal im Jahr 2015 den Markt, die die Grundlage für den Smart POS-Trend bildete. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von LANDI, ein digitales Umfeld für Händler zu schaffen, und bekräftigt das Streben des Unternehmers nach Spitzenleistungen in einem sich ständig weiterentwickelnden Zahlungsmarkt.

Heute wird durch die Expansion in strategische Schlüsselmärkte weltweit bei LANDI ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Unternehmen freut sich, sein einzigartiges Produktportfolio präsentieren zu können, das sich durch ein umwerfendes Design und Top-Spezifikationen auszeichnet, die alle anderen Angebote auf dem Markt übertreffen. Das Angebotsportfolio umfasst ZAHLUNGSLÖSUNGEN, ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSEN, GOOGLE-ZERTIFIZIERTE GERÄTE für Mobilität im Innen- und Außenbereich sowie eine umfassende Suite von Lösungen für unsere geschätzten Kunden und Partner.

Mit über 18 Jahren Erfahrung in der dynamischen Zahlungsbranche und neuen, talentierten Mitgliedern im Team ist LANDI optimal für deutliches Wachstum und Expansion in Schlüsselbereichen aufgestellt. Der Ansatz des Unternehmens ist es, die besten Talente anzuziehen und starke Partnerschaften zu bilden, die den Erfolg vorantreiben.

"Wir sind außerordentlich erfreut, LANDI Global einführen zu können und unsere aufregende Reise in internationale Märkte anzutreten", sagte Patrice Le Marre, CEO von LANDI Global. Dies ist ein entscheidender Moment für uns. Ich bin dankbar für die herausragende Arbeit meines Teams. Wir haben unermüdlich gearbeitet, um zu diesem Punkt zu gelangen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in der Zukunft weiterhin Großes leisten werden. Wir sind zuversichtlich, dass unser innovatives Produktportfolio einen positiven Einfluss auf Firmen weltweit ausüben wird. Wir sind nun live in allen geografischen Bereichen aktiv, vom Pazifik über Asien, Indien, Europa, den Nahen Osten, Afrika bis nach Amerika. Wir haben in wichtigen Städten wie Singapur, Paris und Atlanta regionale Firmenzentralen aufgebaut, von wo aus unsere Teams die Kunden betreuen werden. Wir freuen uns darauf, neue Partnerschaften aufzubauen und für unsere globalen Kunden außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen."

Für weitere Informationen über LANDI Global, unsere Positionierung und unsere Angebot, können Sie nun auch unsere NEUE Website besuchen, die wir hiermit gerne ankündigen https://www.landiglobal.com ].

Über LANDI

LANDI wurde im Jahr 2005 gegründet. Das Unternehmen ist ein Pionier der Smart Point of Sales- (POS) Branche (Kassenabfertigung, Zahlung und Mobilität). Es ist spezialisiert auf innovative Lösungen für eine nahtlose Zahlungserfahrung. Mit einem starken Fokus auf Innovation und einer führenden Position in China seit zehn Jahren hat LANDI ständig die Grenzen des technologischen Fortschritts verschoben. Das Unternehmen besitzt 500 weltweite Patente und hat 100 Millionen Terminals eingerichtet. Als seit 2022 komplett selbstständige Gesellschaft expandiert LANDI nun in internationale Märkte und bietet ein umfassendes Produktportfolio für die Unterstützung der digitalen Transformation von Firmen weltweit an.

