Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 11. Januar. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie es um die Gehälter in der IT-Branche bestellt ist. Außerdem erklären wir, was die Entscheidung der SEC zum Bitcoin-ETF bedeutet. Und: ein Blick auf eine potenzielle Marskolonie. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...