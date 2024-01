Unreal Engine 5-basierte MMORPG mit hochentwickelten Tokenomics auf Basis der Blockchain-Technologie

Voreintragung offen bis zum offiziellen Start im März, reichliche Belohnung beinhaltet Montierung und Gleiter in limitierter Auflage

Präsentation einer Demo-Version auf der Taipei Game Show 2024, die am 25. Januar eröffnet wird

Die globale Voreintragung für 'NIGHT CROWS', ein von Wemade veröffentlichtes Spiel, entwickelt von MADNGINE, begann am 11. Januar.

Wemade eröffnet global Voreintragung für 'NIGHT CROWS' (Grafik: Wemade)

NIGHT CROWS ist ein MMORPG basierend auf Unreal Engine 5, das Cross-Play zwischen mobilen und PC-Plattformen unterstützt. Das Spiel beinhaltet eine realistische Beleuchtung und qualitätsvolle Grafik, 4 Klassen und 8 Unterklassen, die den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten geben, dynamische Gleiter für Kämpfe auf dem Boden und in der Luft, realistisch wirkende, großangelegte Kampfszenen mit mehr als 1.000 Spielern und mehr.

Die Voreintragung ist bis zur offiziellen Markteinführung im März über die offizielle Website, Google Play und den Apple App Store möglich. Zur reichhaltigen Belohnung gehören unter anderem Montierung und Gleiter in limitierter Auflage.

Wemade hat für NIGHT CROWS Blockchain-Technologie genutzt, um Multi-Tokenomics mit einer Tokenisierung von zentralen Themen zu implementieren. Die Spielökonomie wird mit Zeichen-NFTs verbunden, wobei jedes NFT durch die Kompression des Zeichens und die Spieldaten des Nutzers erstellt wird.

Da das Spiel im Zentrum mit WEMIX3.0 verbunden wird, basierend auf einer Omnichain-Netzwerkstrategie, können Nutzer von anderen Blockchain-Netzwerken die Tokenomics ebenfalls brauchen.

Implementiert ist ebenfalls das "SSS (Streamer Supporting System)." SSS ist ein transparentes Support System, in dem Nutzer von Wemade Games, Streamer, die Content für Wemade Games entwickeln und Supporter, die Streamer unterstützen, nebeneinander existieren. Zur Belohnung für die Voreintragung für SSS Streamer zählt ein seltener Gleiter mit einem speziellen Look.

Darüber hinaus wird ab heute zur Feier der Voreintragung die NFT Collection 'The Night is Coming' auf der WEMIX3.0-basierten DAO NFT-Plattform 'NILE' (NFT Is Life Evolution) verkauft. Die NFTs dürfen ab dem 1. April mit 'CROW' ersetzt werden, dem Key Token von NIGHT CROWS.

Auf der Taipei Game Show 2024 wird Wemade die Demo-Version von NIGHT CROWS präsentieren. Die Show wird vom 25. bis 28. Januar im Taipei Nangang Exhibition Center veranstaltet.

Informationen über NIGHT CROWS finden Sie auf der offiziellen Website.

Website-Referenzen

NIGHT CROWS Offizielle Website: https://nightcrows.com/preregister

NEITH NFT 'The Night is Coming' Vorschau: https://medium.com/nile-official/neith-nft-the-night-is-coming-preview-bd75718daa08

