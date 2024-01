HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, wird seine Kräfte mit wichtigen Interessenvertretern aus der ganzen Welt auf dem 54. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos vom 15. bis 19. Januar 2024 bündeln. Das Unternehmen wird einen Beitrag zu den Beratungen über das diesjährige Thema "Rebuilding Trust" (Wiederherstellung des Vertrauens) leisten und Lösungen mit Transparenz, Konsistenz und Verantwortlichkeit finden.

HCLTech wird durch ihre Chairperson Roshni Nadar Malhotra, CEO und Managing Director C Vijayakumar, Chief Technology Officer Kalyan Kumar; Chief Growth Officer für Europa und Afrika, Ashish Kumar Gupta; President, Digital Foundation Services, Jagadeshwar Gattu; Global Head, Financial Services, Srinivasan Seshadri; Chief Marketing Officer Jill Kouri und Global Head, Sustainability, Santhosh Jayaram vertreten sein.

HCLTech wird wieder Gäste in seinem Pavillon auf der Promenade 66 empfangen, der vollständig mit lokal erzeugter grüner Energie betrieben wird, was das Engagement des Unternehmens für einen nachhaltigen Planeten unterstreicht. Zusätzlich zu seinem differenzierten Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud, KI und Software wird HCLTech seine preisgekrönte Nachhaltigkeitslösung Net Intelligent Zero (NIO) im Pavillon mit einem Live-Datenfeed präsentieren.

In diesem Jahr gibt HCLSoftware sein WEF-Debüt mit einer eigenen Lounge im HCLTech-Pavillon. Chief Revenue Officer Rajiv Shesh und Chief Product Officer Kalyan Kumar werden das HCLSoftware-Kontingent anführen, das seine innovativen Softwarelösungen präsentieren wird, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen.

HCLTech wird an einer Reihe von Podiumsdiskussionen und Sitzungen über die Zukunft der Technologie, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion teilnehmen und diese veranstalten. Dies steht im Einklang mit dem Ziel der Marke HCLTech, das Beste aus der Technologie und ihren Mitarbeitern zusammenzubringen, um den Fortschritt zu fördern.

Der Höhepunkt in diesem Jahr ist der Empfang "Heroes of Progress" (Helden des Fortschritts) am 17. Januar, bei dem WEF Global Shapers geehrt werden, die bedeutende Beiträge zu den Bereichen Umwelt, Frauenförderung, Kunst und Nachhaltigkeit leisten.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson, HCLTech, diskutiert den globalen Wasserkreislauf und das Potenzial von Wasser als Wegbereiter für die SDGs auf einem Panel zum Thema "Out of Balance with Water" am 17. Januar, 15:00-15:45 im Congress Center.

Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head, Financial Services, HCLTech, wird am 16. Januar von 10:15-11:15 Uhr im Dome C, Ice Village, eine Sitzung zum Thema "Banking on trust through transformative tech" leiten.

HCLTech führt in seinem Pavillon am 16., 17. und 18. Januar von 13:00-13:45 Uhr Broadcast-Sessions durch. Dr. Saikat Chaudhuri, Professor für Innovation, Strategie und Ingenieurwesen an der UC Berkeley, wird alle drei Sitzungen mit führenden Vertretern der Branche zu folgenden Themen moderieren: technologiegestützte Störungen, Chancen und Auswirkungen; auf Vielfalt ausgerichteter Fortschritt für die Arbeitskräfte der Zukunft; zweckgerichtete Nachhaltigkeitsagenda.

Außerdem werden die HCL Group und Uplink, die offene Innovationsplattform des WEF, im Rahmen ihrer laufenden Partnerschaft die Gewinner der diesjährigen Aquapreneur Challenge bekannt geben.

Um mehr über HCLTech@WEF 2024 zu erfahren, besuchen Sie World Economic Forum (WEF) 2024 at Davos HCLTech.

