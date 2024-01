Altium, LLC (ASX: ALU), ein weltweit führender Anbieter von Elektronikdesignsystemen, gibt die Einführung des BOM Portals innerhalb der Altium 365 Plattform bekannt. Das BOM Portal wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Beschaffungsteams deutlich zu verbessern und bietet einen einheitlichen Ansatz für die Verwaltung von Stücklisten im Elektronikdesign.

Beschaffungsexperten haben jetzt Einblick in kommende Entwürfe, bevor diese freigegeben werden, und können so Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen. Sowohl die Beschaffungs- als auch die Konstruktionsteams profitieren von einem umfassenden Dashboard, das alle Stücklisten in der Produktion überwacht und sofortige Einblicke in etwaige Probleme bei der Teileversorgung bietet.

Das BOM Portal auf Altium 365 fördert die effiziente Zusammenarbeit und fundierte Entscheidungsfindung während des gesamten Produktlebenszyklus. Durch die Integration mit führenden Datenquellen wie Octopart, SiliconExpert und S&P Global bietet es Unternehmen präzise Komponentendaten in Echtzeit. Dies ist wichtig, um intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

"Wir freuen uns sehr, das BOM Portal als integralen Bestandteil unserer Altium 365 Plattform vorstellen zu können", erklärt Ananth Avva, GM und Senior Vice President of Cloud Platform bei Altium. "Mit Blick auf die Komplexität der modernen Elektronikentwicklung adressiert das BOM Portal den kritischen Punkt, wenn der Prozess vom Design zur Realisierung übergeht. Das BOM Portal erstellt eine digitale Stückliste, die es den Fachleuten aus den Bereichen Beschaffung, Fertigung und Konstruktion ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten. Unser unermüdliches Engagement für die Revolutionierung des Elektronikdesign-Prozesses zeigt sich in dieser Markteinführung, die darauf abzielt, die Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren und einen kohärenten Arbeitsablauf zu gewährleisten. Dieses Engagement erstreckt sich auch auf das Ökosystem, das wir mit strategischen Partnern wie Silicon Expert, IHS und Z2Data aufbauen."

Hauptfunktionen des BOM Portals:

Integrierte Stücklistenverwaltung mit Hardware-Entwicklung: Das BOM Portal überwindet die Barrieren zwischen Entwicklungs- und Beschaffungsteams, fördert die direkte Kommunikation und reduziert das Risiko von Fehlkommunikation, Fehlern und Verzögerungen erheblich.

Das BOM Portal überwindet die Barrieren zwischen Entwicklungs- und Beschaffungsteams, fördert die direkte Kommunikation und reduziert das Risiko von Fehlkommunikation, Fehlern und Verzögerungen erheblich. Erweiterte Datenintegration: Das BOM Portal bietet Zugang zu detaillierten Echtzeit-Komponenteninformationen von Octopart, S&P Global (ehemals IHS Markit), SiliconExpert und bald auch Z2Data und verbessert so den Beschaffungs- und Designprozess.

Das BOM Portal bietet Zugang zu detaillierten Echtzeit-Komponenteninformationen von Octopart, S&P Global (ehemals IHS Markit), SiliconExpert und bald auch Z2Data und verbessert so den Beschaffungs- und Designprozess. Umfassende Stücklistenverwaltung: Das BOM Portal stattet Benutzer mit Werkzeugen für eine effiziente Stücklistenverwaltung aus, einschließlich der automatischen Datenanreicherung mit Teiledetails und Lebenszyklusinformationen.

Das BOM Portal stattet Benutzer mit Werkzeugen für eine effiziente Stücklistenverwaltung aus, einschließlich der automatischen Datenanreicherung mit Teiledetails und Lebenszyklusinformationen. Risikominderung: Das BOM Portal identifiziert proaktiv potenzielle Unterbrechungen der Lieferkette und die Veralterung von Komponenten und ermöglicht so eine rechtzeitige Reaktion auf Komponenten- und Marktschwankungen.

Das BOM Portal identifiziert proaktiv potenzielle Unterbrechungen der Lieferkette und die Veralterung von Komponenten und ermöglicht so eine rechtzeitige Reaktion auf Komponenten- und Marktschwankungen. Kosten- und Zeiteffizienz: Bei bis zu 80 der PCB-Designs müssen Teile ersetzt werden, was oft 40 Stunden dauert, um Beschaffungsprobleme zu lösen*. Die Funktionen des BOM Portals in Verbindung mit unseren Datenintegrationen reduzieren dies auf einen Bruchteil der Zeit, beschleunigen den Designprozess und verkürzen die Markteinführungszeit.

Das BOM Portal ist ein Beispiel für die kontinuierliche Innovation von Altium innerhalb der Altium 365 Plattform. Sie unterstreicht das Engagement von Altium bei der Entwicklung integrierter Lösungen für die Elektronikentwicklung, die nicht nur die Zeit bis zur Marktreife verkürzen, sondern auch die Produktqualität und Nachhaltigkeit verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.altium.com/altium-365/supply-chain/bom-portal.

Über Altium

Altium, LLC ASX: ALU

Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen Altium, LLC ASX: ALU ist ein anerkannter Marktführer im globalen Elektroniksektor, der mit seinen fortschrittlichen softwarebasierten Lösungen unermüdlich die Grenzen der Innovation verschiebt. Seit über drei Jahrzehnten ist AltiumDesigner das führende PCB-Design-Tool für Designer und Elektroingenieure. Unsere Altium 365-Plattform ist eine offene, cloudbasierte Lösung, die jede Phase des Lebenszyklus der Elektronikentwicklung unterstützt, vom ersten Konzept bis zur endgültigen Produktrealisierung, und einen reibungslosen, integrierten und effizienten Arbeitsablauf während des gesamten Produktentwicklungsprozesses gewährleistet. Darüber hinaus ist unsere Octopart-Suchmaschine die weltweit umfassendste und vertrauenswürdigste Ressource für die Suche nach elektronischen Bauteilen, die den Beschaffungsprozess für Fachleute vereinfacht. Altium bedient ein breites Spektrum von Kunden, das von einzelnen Innovatoren bis hin zu großen multinationalen Unternehmen reicht. Altium hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Benutzer und Kunden mit den notwendigen Lösungen auszustatten, damit sie ihre innovativen elektronischen Ideen in marktführende Produkte umsetzen können.

*Eine von Forrester Consulting im Auftrag von Altium 365 durchgeführte Studie aus dem Jahr 2023. Die Ergebnisse basieren auf einer zusammengesetzten Organisation. Mehr erfahren.

