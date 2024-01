LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Anklage Israels wegen Völkermord:

"Leider kennt der israelische Premier, dessen Regierungskoalition auf Parteien der Ultraorthodoxen und der militanten Siedler angewiesen ist, offenbar nur eine Strategie zur Konfliktlösung: militärische Gewalt. Und diese Gewalt bewirkt, dass sich Palästinenser in Israel und im Westjordanland mit den Palästinensern im Gazastreifen zunehmend solidarisieren und womöglich weiter radikalisieren. Sie bewirkt somit, dass die Hamas an Boden gewinnt, zumal die israelische Regierung auch nichts gegen radikale Siedler unternimmt, die sich in den Palästinensergebieten weiter Land aneignen und die Eigentümer bedrohen oder sogar töten. Ein gefundenes Fressen also für die Hamas-Propaganda, die in den sozialen Medien auf Hochtouren läuft und weltweit auf fruchtbaren Boden fällt."/scp/DP/he