NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schulmedizin/Homöopathie:

"Allerdings ist es auch nicht so, dass die Homöopathie in Deutschland verboten wäre, wenn Lauterbach sich durchsetzt. Die Krankenkassen werden sicher marktfähige Zusatzversicherungsmodelle aufsetzen, um Patienten, die auf Globuli und Co. schwören, als Kunden zu halten - oder neu zu gewinnen. Diese sind ja ohnehin bereit, dafür zu bezahlen."/DP/jha