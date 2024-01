FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu AfD-Treffen mit Rechtsextremen.

"(.) Der wieder laut werdende Ruf nach einem Verbotsverfahren mag verlockend klingen. Es lassen sich auch Anhaltspunkte dafür finden, dieses Mittel des wehrhaften Rechtsstaates in Betracht zu ziehen - zumal die AfD ohne Zweifel die Bedeutung hat, die der NPD fehlte. Aber genau hier liegt das Problem. Es wirkte so, als könnte die nun in drei Ländern in Umfragen deutlich stärkste Partei politisch nicht bekämpft werden. Ist das wirklich so? Man darf Verfassungsfeinden nicht beim Marsch durch die Institutionen zusehen. Aber man muss schon überzeugende Antworten auf die drängenden Probleme finden. Im übrigen dürfte das Land, das manch völkisch fühlendem Vordenker vorschwebt, auch für viele Anhänger eine recht kalte Heimat sein. Wenn sie denn bleiben dürften."/DP/jha