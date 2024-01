COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Debatte um die Wehrpflicht:

"Auch Pistorius weiß natürlich um all die Probleme, die eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht mit sich brächte: Was ist mit den Frauen? Wie Wehrgerechtigkeit herstellen, wenn gar nicht alle jungen Menschen eines Jahrgangs in die Bundeswehr passen? Wie soll die Armee überhaupt die Schulung Hunderttausender Anfänger leisten? Und wer organisiert das alles? Klar ist dennoch: Die Bundeswehr hat zu wenig Nachwuchs. Gute Ideen, das zu ändern, müssen her. Gerne auch aus den Reihen der Sozialdemokraten."/scp/DP/he