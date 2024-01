DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Januar

=== *** 08:00 GB/BIP November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -15,7 Mrd GBP zuvor: -17,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+0,4% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus November 08:00 DE/Insolvenzen Oktober und Trendindikator für Dezember 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-1,3% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Jahresergebnis 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Jahresergebnis *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q 12:45 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Eingangsstatement zur Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes, Heidelberg *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2024 nicht stimmberechtigt im FOMC), nimmt an Fireside Chat teil ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

