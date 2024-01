Implenia arbeitet ab 2024 gemeinsam mit Empa und Eawag sowie weiteren Partnern an der Planung und dem Bau einer neuen NEST-Unit mit dem Namen «Beyond Zero».Glattpark - Implenia arbeitet ab 2024 gemeinsam mit Empa und Eawag sowie weiteren Partnern an der Planung und dem Bau einer neuen NEST-Unit mit dem Namen «Beyond Zero». In dieser visionären Einheit sollen mehrheitlich CO2-reduzierte und CO2-negative Baumaterialien verbaut und in der Nutzung über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastruktur erforscht werden. Dazu gehören zum Beispiel Wärmedämmstoffe und Zement, die das Kohlendioxid der Luft binden oder auch lehmbasierte Mauersteine, die nicht gebrannt werden müssen. Bestnoten im Bereich NachhaltigkeitDie Gruppe unterstreicht und erweitert mit dieser Partnerschaft ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Implenia ist bezüglich Nachhaltigkeit führend in der Bau- und Immobilienindustrie und wurde bereits mehrfach mit Bestnoten ausgezeichnet - so von Sustainalytics (Industry Top Rated), Ecovadis (Gold) und MSCI (AAA). Jens Vollmar, Head Division Buildings von Implenia, zur Zusammenarbeit: «Wir freuen uns, dass Implenia als Partner die grossartige Forschungs- und Innovationsplattform NEST mit einer neuen Unit bereichern darf. Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister ermöglichen wir so gemeinsam wichtige Erkenntnisse für ein künftiges, CO2-senkendes Bauen und Betreiben von Gebäuden und Infrastruktur. Wir werden diese Erkenntnisse für das Entwickeln, Planen und Bauen in allen Divisionen von Implenia nutzen, sowie auch in der Bewirtschaftung durch Wincasa oder für das nachhaltige Immobilienportfolio von Ina Invest.» Prof. Dr. Tanja Zimmermann, Direktorin der Empa, sieht viel Potenzial in der neuen Partnerschaft: «Implenia hat wegweisende nachhaltige Bauten auf dem Empa Campus in Dübendorf realisiert, jüngst ein Labor- und Bürogebäude sowie das erste Parkhaus in Holz-Hybridbauweise in der Schweiz. Dass Empa und Implenia mit der neuen Partnerschaft auch in der Forschung zu innovativen Baumaterialien zusammenspannen und auf unserer Plattform NEST die zukunftsträchtige Anwendung über einen längeren Zeitraum untersuchen, fördert den direkten Transfer nachhaltiger Innovation in die Praxis.» (pd/mc/pg)

