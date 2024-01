© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa



Die lang erwarteten Bitcoin-Spot-ETFs erfreuen sich zum Handelsstart großer Beliebtheit. Insgesamt wechselten Anteile im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar am ersten Handelstag den Besitzer.Gerüchten, Ankündigungen und Falschmeldungen zum Trotz: Am Donnerstag war der ersehnte Moment für Krypto-Anleger endlich gekommen. Insgesamt elf Bitcoin-Spot-ETFs haben den Handel an den Börsen aufgenommen. Und Anleger stürzten sich auf die neuen Produkte: Nach Zahlen des Datendienstleisters LSEG wurden am ersten Handelstag ETF-Anteile im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar gehandelt, darunter die Produkte großer ETF-Anbieter wie Blackrock, VanEck und Wisdom Tree. Der Vermögensverwalter Grayscale hatte am …