Wetterextreme wie Trockenheit, Stürme oder Starkregen verursachen viel dringliche Arbeit im Wald. Freiwillige des Bergwaldprojekts unterstützen lokale Forstdienste und machen einen Unterschied im Bergwald.Trin GR - Jetzt ist es der richtige Moment selbst Hand anzulegen: Wetterextreme wie Trockenheit, Stürme oder Starkregen verursachen viel dringliche Arbeit im Wald. Freiwillige des Bergwaldprojekts unterstützen lokale Forstdienste und machen einen Unterschied im Bergwald. Die Leistungen unserer Bergwälder sind für uns alle unentbehrlich und doch so sehr in Gefahr durch den Klimawandel. Auf stabile Bergflanken, die Lawinen, Steinschläge und Hochwasser zurückhalten können, sind nicht nur Bergler und Gäste angewiesen, sondern der Schutz wirkt bis in die Städte. Das Bergwaldprojekt bietet neben dem Altbewährten auch wieder Neues an: In Faido TI wird es möglich sein, einen Wochenend-Einsatz zu machen. Und neu kann man auch in Grindelwald BE arbeiten. So erfahren die Freiwilligen, wie Ferienerlebnissen viel Arbeit durch Forstdienste voraus gehen. Interessierte können aus rund 160 Projektwochen und 52 Orten auswählen, wie und wo sie sich für die Bergwälder und Kulturlandschaft der Schweiz einsetzen möchten. Jetzt selbst Hand anlegen: Das Jahresprogramm 2024 steht und Sie können sich ab sofort anmelden. Gemeinsam mit euch machen wir einen Unterschied im Bergwald! Interessierte können sich direkt über www.bergwaldprojekt.ch für eine Projektwoche anmelden. (Bergwaldprojekt/mc/ps) Das Bergwaldprojekt sucht Freiwillige für das Jahr 2024. Bei einem einwöchigen Arbeitseinsatz im Bergwald setzen sich Frauen und Männer von 18 bis 88 Jahren unter fachlicher Leitung für die Pflege und den Erhalt eines Schutzwalds oder einer Kulturlandschaft ein. Gemeinsam führen sie forstliche Arbeiten aus und bauen ihr Wissen über die Natur und die ökologischen Zusammenhänge aus. Übernachtet wird dabei in einfachen Unterkünften im Einsatzgebiet, die Verköstigung ist regional, saisonal und biologisch. Auch Schulen und Unternehmen sind willkommen. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.bergwaldprojekt.ch

Den vollständigen Artikel lesen ...