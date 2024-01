Das war eine kalte Dusche. Die am Donnerstag veröffentlichten US-Inflationsdaten passen überhaupt nicht ins bullische Bild der Wall Street und erfordern ein Nachsteuern. Apple und Microsoft kämpfen um den ersten Platz. Microsoft wurde im Wall Street Handel kurz zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Stillstand droht hingegen bei Tesla. Die Lieferketten aus China werden Ende Januar abreißen und das Unternehmen zu einer Produktionsunterbrechung in Grünheide bei Berlin zwingen.Der Aktienhandel in Asien neigt am letzten Handelstag der Woche noch einmal ...

