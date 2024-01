DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen.

TAGESTHEMA

In Spanien hat die Finanzmarktaufsicht CNMV ein Disziplinarverfahren gegen die Deutsche Bank eingeleitet. Untersucht wird die Vermarktung komplexer und hochriskanter Finanzderivate auf Währungen, teilte die Börsenaufsicht CNMV mit. Laut Mitteilung steht das Verfahren im Zusammenhang mit möglicherweise "sehr schwerwiegenden Verstößen" bei der Vermarktung solcher Produkte an spanische Kunden. Das Verfahren beziehe sich auf Sachverhalte, die zuvor durch interne Untersuchungen der Deutschen Bank festgestellt worden seien. Die CNMV teilte mit, ihr Exekutivausschuss habe bereits Mitte Dezember beschlossen, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte, dem Institut sei das Verfahren bekannt, das im Zusammenhang mit dem Verkauf von Devisenderivaten in Spanien vor April 2021 stehe. Die Bank überprüfe und verbessere diesbezüglich die Prozesse und Kontrollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Jahresergebnis

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

12:45 US/Bank of America Corp, Jahresergebnis

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq 08:00 Handelsbilanz November PROGNOSE: -15,7 Mrd GBP zuvor: -17,0 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+0,4% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-1,3% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.782,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.809,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 16.952,75 -0,1% Nikkei-225 35.577,11 +1,5% Schanghai-Composite 2.888,37 +0,1% Hang-Seng-Index 16.286,60 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 135,68 -7 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.547,03 -0,9% DAX-Future 16.760,00 -0,5% XDAX 16.631,40 -0,5% MDAX 26.069,95 -0,7% TecDAX 3.235,27 -0,8% EuroStoxx50 4.442,28 -0,6% Stoxx50 4.061,20 -0,8% Dow-Jones 37.711,02 +0,0% S&P-500-Index 4.780,24 -0,1% Nasdaq-Comp. 14.970,19 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,75 +88

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem überraschend deutlichen Rücksetzer am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte am Freitag zunächst im Plus erwartet. Die Tendenz gibt die Wall Street vor, die in der zweiten Sitzungshälfte die zuvor gesehenen Verluste aufholen konnte. Ob das allerdings über den Tag gehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Denn viel Gegenwind für die Börsen braut sich momentan im Nahen Osten zusammen. Welche Auswirkungen es hat, dass die Schiffe aus Asien nicht mehr durch den Suez-Kanal fahren, sondern den langen Weg um das Kap der guten Hoffnung nehmen, dürfte der europäischen Wirtschaft schnell schmerzlich bewusst werden. Denn zum einen steigen die Transportkosten mit den höheren Lieferkosten deutlich an, was sich auch in der Inflation widerspiegeln sollte. Zum anderen wird auch die Lieferkettenproblematik schnell wieder sichtbar.

Rückblick: Die US-Verbraucherpreise fielen leicht höher als erwartet aus, Anleger trennten sich in der Folge von Aktien. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bereits im März die Leitzinsen senken wird, wurde geringer eingestuft. Das Cybersicherheitsunternehmen Darktrace (+8,9%) hatte die Prognosen erhöht. Für Marks & Spencer ging es dagegen nach positiven Geschäftszahlen um 5,2 Prozent nach unten. Als schwächer als erwartet werteten Analysten die internationalen Umsätze.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - New Work brachen um 27 Prozent ein. Es wurde ein Konzernumbau, ein Personalabbau im signifikant dreistelligen Bereich und eine Dividendensenkung beschlossen. Es werde hohe Restrukturierungskosten erwartet. About You machten dagegen nach Zahlenausweis einen Satz um 10,8 Prozent nach oben. Bei dem Modehändler lag der bereinigte Gewinn (EBITDA) deutlich über Erwartung. Die Geschäftszahlen von Rational (+6,7%) übertrafen sowohl die Alsterresearch-Erwartungen als auch die Konsensschätzungen. Für Verbio ging es um 13 Prozent nach unten, nachdem die Deutsche Bank das Votum um zwei Stufen auf "Verkaufen" gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der Intraday-Erholung an der Wall Street ging es auch mit dem deutschen Aktienmarkt nachbörslich nach oben. Airbus legten 0,8 Prozent zu. Der Flugzeugbauer hat sein Ziel für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen im vergangenen Jahr deutlich übertroffen.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Angesichts der Debatte über das Ausmaß der erwarteten Zinssenkungen im Jahr 2024 kam den Verbraucherpreisdaten eine Schlüsselrolle zu. Die Reaktion auf die Daten war indes eine wechselhafte. Zwar lag die Teuerung absolut und auch in der Kernrate auf Jahressicht leicht oberhalb der Marktprognosen. Doch war dieses Signal nicht eindeutig genug, um Verkäufe in größererem Umfang auszulösen. Vielmehr geht der Markt noch immer mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent von einer Zinssenkung im März aus - trotz gegenteiligen Beteuerungen und Ansichten. Die Reihe der Übernahmen in der US-Energiebranche setzte sich fort: Chesapeake Energy will den Konkurrenten Southwestern Energy für 7,4 Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro) kaufen. Chesapeake stiegen um 3,2 Prozent, Southwestern verloren 2,5 Prozent. Nach der Zulassung von Bitcoin-ETFs konnten die Aktien mit Bezug zur Kryptowährung ihre ursprünglichen Kursaufschläge nicht halten und drehten nach unten ab, so Coinbase Global (-6,7%), Robinhood Markets (-3,5%), MicroStrategy (-5,2%), Marathon Digital Holdings (-12,6%) und Riot Platforms (-15,8%). Die Citigroup-Aktie gab um 1,8 Prozent nach, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, einmalige Kosten im Zusammenhang mit geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken in Argentinien und Russland verbuchen zu müssen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -9,2 4,36 -15,4 5 Jahre 3,90 -7,5 3,97 -10,2 7 Jahre 3,95 -6,3 4,01 -2,2 10 Jahre 3,98 -5,0 4,03 10,2 30 Jahre 4,18 -2,1 4,21 21,4

Der Rentenmarkt zeigte sich nach einem volatilen Geschäft fester. Der Handel habe sich nach den Preisdaten nervös präsentiert, hieß es. Am Ende liefen die Renditen nach unten. Der Verbraucherpreis-Bericht lege nahe, dass die Inflation sich weiter abkühlt, sagte die Bank of America. Denn einige Treiber der Teuerung in diesem Monat dürften sich in den kommenden Monaten ermäßigen, so etwa die Preise für Gebrauchtwagen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0976 +0,0% 1,0973 1,0953 -0,6% EUR/JPY 159,32 -0,1% 159,49 159,89 +2,4% EUR/CHF 0,9353 +0,0% 0,9349 0,9361 +0,8% EUR/GBP 0,8594 -0,0% 0,8597 0,8614 -0,9% USD/JPY 145,15 -0,1% 145,35 146,00 +3,0% GBP/USD 1,2772 +0,1% 1,2762 1,2714 +0,4% USD/CNH 7,1727 -0,0% 7,1745 7,1795 +0,7% Bitcoin BTC/USD 46.268,43 -0,3% 46.413,02 46.135,31 +6,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Auch der Dollar bewegte sich volatil. Zwischenzeitlich zog er mit sich reduzierenden Zinssenkungsfantasien an, schließlich notierte der Dollarindex kaum verändert. Bitcoin drehte derweil ins Minus. Die US-Börsenaufsicht SEC hat elf Bitcoin-ETFs, börsengehandelte Fonds, zugelassen. Die Entscheidung der US-Behörde ermöglicht es praktisch allen Anlegern, Bitcoin genauso einfach zu kaufen und zu verkaufen wie Aktien und Investmentfonds. Die Erwartung, dass die US-Regulierungsbehörden solche Fonds genehmigen werden, hatte den Bitcoin-Kurs bereits im Vorfeld auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren getrieben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,63 72,02 +2,2% +1,61 +2,3% Brent/ICE 79,04 77,41 +2,1% +1,63 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

