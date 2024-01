Wiesbaden - Der Umsatz im Dienstleistungsbereich in Deutschland ist im Oktober 2023 zurückgegangen. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) erwirtschaftete der Dienstleistungssektor kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,3 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 0,2 Prozent weniger Umsatz als im September 2023. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Oktober 2022 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 1,2 Prozent und nominal um 1,1 Prozent.



Den größten realen Umsatzzuwachs im Oktober 2023 gegenüber dem Vormonat verbuchten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Plus von 1,2 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 1,0 Prozent. Im Gegensatz hierzu sanken die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,5 Prozent. Im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) war der reale Rückgang gegenüber dem Vormonat mit einem Minus von 2,4 Prozent am größten, so Destatis.