DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Wochenschluss zeigt sich der DAX-Future im Verlauf im Plus. Nach dem Rücksetzer am Vortag und dem Rutsch ans untere Ende der zuletzt ausgebildten Handelsspanne entspannt sich die charttechnische Situation damit leicht. Die seit fast einem Monat ausgebildete Handelsspanne liegt im Bereich zwischen 16.600 und 17.000 Punkten. Derweil verweist ein Charttechniker auf die Entwicklung am Vortag und mit welcher Dynamik der Markt in die Tiefe rauschen könne. Ein Bruch der unteren Begrenzung der Handelsspanne könnte das Phänomen verstärken.

Der März-Kontrakt steigt aktuell um 28 auf 16.788 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.788 und das Tagestief bei 16.749 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.193 Kontrakte.

January 12, 2024 02:18 ET (07:18 GMT)

