Erhöhte Volatilität 2024? Der VIX im Fokus

Anleger sollten sich im Jahr 2024 auf eine erhöhte Volatilität einstellen und diese gewinnbringend nutzen. Schon der Jahresstart verlief an der Wall Street verhalten: Nachdem der S&P 500 Index kurz vor Silvester ein neues Jahreshoch bei 4,793 Punkten markierte, waren die ersten vier Handelstage von Gewinnmitnahmen geprägt. Am fünften Tag zogen die Notierungen wieder an.

Ein Blick auf den Vola-Index VIX zeigt, dass die Zuversicht an der Wall Street derzeit sehr hoch ist. Das "Angstbarometer" notiert mit aktuell 12,77 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit November 2019 - also vor dem Beginn der Pandemie. Auch im historischen Vergleich ist das ein sehr niedriger Wert. Der tiefste Stand des VIX seit 2005 lag bei 9,14 Punkten im November 2017.

Wir glauben, dass der aktuell große Optimismus im Jahresverlauf Dämpfer erhalten wird. Anleger, die darum von größeren Kursschwankungen profitieren wollen, können dies mit Hilfe von Derivaten tun. Hierfür eignet sich beispielsweise ein Unlimited Turbo-Optionsschein auf den VIX. Mit einem aktuellen Hebel von etwa 2 können Anleger mit dem genannten Produkt auf einen Anstieg des Vola-Index VIX spekulieren. Das Produkt hat eine Knock-Out Barriere bei 7,80 Indexpunkten.

Fazit: Als Absicherungsinstrument ist ein Derivat auf den VIX ein geeignetes Mittel.

Quelle: FUCHS-Kapital

Die Volatilität eines Instruments ist für Trader ein entscheidender Faktor und beeinflusst maßgeblich die Chancen auf einen Gewinntrade.

Risikohinweis

