Mit den Kursen von Ölproduzenten wie etwa den britischen Global Playern BP und Shell ging es zuletzt bergab. Beide Aktien litten unter der schwachen Entwicklung der Ölpreise. Auch die jüngste Erholung bei Brent, WTI & Co konnte bisher für keine Gegenbewegung sorgen. Doch dies könnte noch geschehen, setzt sich die Ölpreiserholung weiter fort. So haben die Brent und WTI am Freitagmorgen ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 79,20 US-Dollar. ...

