Die Hoffnung auf sinkende Zinsen und vor allem auch zahlreiche neue Aufträge haben der Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas in den vergangenen Wochen einen deutlichen Kursanstieg beschert. Nun hat der Konzern bekannt gegeben, die eigenen Kapazitäten zu erweitern und ein Werk in Polen zu bauen.Vestas will in Polen eine zweite Offshore-Fabrik bauen, um die wachsende Nachfrage in Europa zu bedienen. 2026 soll der Betrieb aufgenommen werden, mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze werden voraussichtlich ...

