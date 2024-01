Pressemitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG:

Korrektur der Meldung vom 04.01.2024

Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG in auf den Namen lautende Stückaktien

Die ordentliche Hauptversammlung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG vom 21. Juli 2023 hat unter anderem die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in auf den Namen lautende Stückaktien und die weiteren erforderlichen Änderungen der Satzung beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden am 03. August 2023 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht München unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...