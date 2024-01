FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der Dax schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und legte im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 16 698,80 Punkte zu.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,34 Prozent auf 26 418,78 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,8 Prozent.

An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Teuerung nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank. Nach dem europäischen Handelsschluss am Donnerstag war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt - gute Vorgaben also für den deutschen Aktienmarkt./ajx/jha/

