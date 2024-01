Die Kurserholung in der zweiten Handelstageshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der Dow Jones wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung schließt der DAX direkt an und legt zehn Minuten nach dem Handelsbeginn in Frankfurt 0,75 Prozent auf 16.671 Punkte zu.Die negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...