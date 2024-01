© Foto: Lino Mirgeler - dpa



Die USA und Großbritannien haben Stellungen der Huthis im Jemen angegriffen. Der Ölpreis steigt daraufhin an. Die Angst vor einer weiteren Eskalation des Konflikts geht um. Die Hintergründe.Die USA und Großbritannien haben Militäraktionen gegen von Huthis besetzte Gebiete im Jemen durchgeführt. "Diese zielgerichteten Schläge senden eine deutliche Botschaft, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Angriffe auf unser Personal nicht hinnehmen und es feindlichen Kräften nicht gestatten werden, die Freiheit der Seefahrt auf einer der weltweit wichtigsten Handelsrouten zu beeinträchtigen", sagte US-Präsident Joe Biden in einer Stellungnahme am Donnerstagabend. Nach den Militärschlägen …