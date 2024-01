APA ots news: HDI LEBEN verzichtet bei BU-Schutz als erster Versicherer vollständig auf Verweisung - BILD

Damit festigt das Unternehmen seine Position als

Branchenvorreiter und herausragender Anbieter von

Einkommensschutzlösungen.



Wien (APA-ots) - Mit 1. Januar 2024 entfallen bei HDI LEBEN für alle neu abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) die Regelungen zur Verweisung. Damit festigt das Unternehmen seine Position als Branchenvorreiter und herausragender Anbieter von

Einkommensschutzlösungen.



Die HDI Lebensversicherung AG verzichtet mit 01. Jänner 2024 beim BU-Schutz EGO Top als erster Versicherer in Österreich vollständig auf Verweisung. Michael Miskarik, Niederlassungsleiter von HDI LEBEN in Österreich, sieht in der Neuregelung gleich mehrere Vorteile: "Mit dem vollständigen Verzicht auf Verweisungen in der Erst- sowie in der Nachprüfung erreichen wir ein neues Qualitätslevel im Berufsunfähigkeitsschutz. Zuallererst wird dadurch die Leistungsprüfung erheblich einfacher. Solange eine mindestens 50-prozentige Berufsunfähigkeit für den zuletzt ausgeübten Beruf besteht, wird eine BU-Rente gezahlt - unabhängig davon, ob ein anderer Beruf aufgenommen wurde. So entfallen bei Betroffenen belastende Fragestellungen wie Muss ich einen anderen Beruf annehmen?, Wird mir die BU-Rente gestrichen oder gekürzt, wenn ich in einem anderen Beruf arbeite?. Das gibt in dieser schwierigen Situation eine wertvolle Sicherheit."



Gleichzeitig geht HDI LEBEN damit einen weiteren Schritt in Richtung Transparenz und Einfachheit. Michael Miskarik hebt noch einen weiteren positiven Aspekt hervor: "Obwohl wir unser Bedingungswerk durch die Neuregelung in wichtigen Punkten verbessern, bleiben Prämien und Gesundheitsfragen davon unberührt."

Die Berufsunfähigkeitsversicherung EGO Top zählt zu den besten Produkten am Markt, wenn es um die Absicherung der Arbeitskraft geht. Das zeigt ein Vergleich der Rating-Ergebnisse mit anderen Anbietern. Fortschrittlichkeit ist hier inzwischen Tradition. So verzichtete HDI LEBEN schon vor vielen Jahren auf die vollständige abstrakte Verweisung. Als Erster stellte HDI LEBEN die konkrete Verweisung in der Erstprüfung ein - und nun auch als Erster in der Nachprüfung.

Auch beim Kundenservice hat HDI LEBEN neue Maßstäbe geschaffen. Als Erster führte HDI LEBEN das kundenfreundliche Teleclaiming und den "Vor-Ort-Kunden-Service" ein. Nach dem Motto "Reden statt Schreiben" hilft HDI LEBEN seitdem betroffenen Kunden telefonisch dabei, BU-Leistungsanträge auszufüllen. In besonders schweren Fällen fahren geschulte Mitarbeiter direkt zu Kunden nach Hause und unterstützen sie dabei, die erforderlichen Angaben zu machen.

Zwtl.: HDI Lebensversicherung AG



Die HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich, bietet individuelle Beratungen und Lösungen in allen Bereichen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Mit Bruttoprämieneinnahmen von mehr als 1,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den großen Lebensversicherern in Deutschland.



Die HDI Lebensversicherung AG ist Teil der weltweit tätigen HDI Group unter dem Dach des Talanx Konzerns. Talanx ist mit Prämieneinnahmen in Höhe von 53,4 Milliarden Euro (2022) und rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDAX sowie an der Börse in Hannover (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100) gelistet.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich Externe Pressestelle:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: +43 676 6357 399 | E-Mail: wolfbauer-schinnerl@ewscom.at HDI LEBEN-Website: http://www.hdi-leben.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/32505/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0020 2024-01-12/09:44