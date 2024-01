Trading-Chancen noch vor allen anderen nutzen und so kurzfristig satte Gewinne einfahren: Mit diesem Ziel ging Börsenexperte Golo T. Kirchhoff im November 2023 mit dem Kirchhoff-System und einem exklusiven Teilnehmerkreis an den Start. Das Ergebnis bis dato: Beeindruckende 15 von 16 Trades konnten mit einem Plus abgeschlossen werden - aber der Reihe nach. Egal ob Aktien, Rohstoffe oder andere Finanzinstrumente - Kirchhoff, der zertifizierte Financial Planner, schlägt zu, wo sich jetzt die größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...