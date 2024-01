© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhoto



Nach schwachen Verkaufszahlen ist der Aktienkurs von Lucid auf ein neues Rekordtief eingebrochen. Zuvor hatte schon Rivian enttäuscht. Will niemand mehr E-Autos?Der E-Auto-Konzern Lucid Group gab am späten Donnerstag bekannt, dass die Zahl der Auslieferungen und die Produktion im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind. Die Aktien sackten in der Folge auf ein Rekordtief ab. Die hohen Zinssätze haben die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen geschwächt, da die Kunden ihre teuren Anschaffungen zurückgefahren haben, was Autohersteller wie Ford und General Motors dazu veranlasst hat, ihre Pläne zur Erweiterung ihrer Elektrofahrzeug- und Batteriefabriken zu verschieben. Lucid …